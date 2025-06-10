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مواصلات مجانية لجماهير المنتخب الوطني اليوم

مواصلات مجانية لجماهير المنتخب الوطني اليوم

2025-06-10 08:08:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تقديم خدمة النقل المجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد نظيره العراقي التي تصادف اليوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، عبر حافلات الباص سريع التردد وباص عمّان.
وأعلنت الشركة من خلال مبادرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، : "التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا"، في اشارة إلى تقديم خدمة النقل العام للجماهير بالمجان.

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