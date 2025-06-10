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8 شهداء بينهم طفل برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات غرب رفح

8 شهداء بينهم طفل برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات غرب رفح

2025-06-10 08:07:53
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استُشهد 8 مواطنين بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل محمد خليل العثامنة (12 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة، كما استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، برصاص الاحتلال قرب مركز غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب مواطن جراء إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف تجاه تجمع للمواطنين في محيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27-5-2025 أكثر من 130 شهيدا، ومئات المصابين.

وبهذا تحولت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا، يوم أمس، إلى مصايد للقتل الجماعي، فضلا عن تعمد امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.

ومنذ صباح اليوم، استُشهد أكثر من 40 مواطنا بنيران جيش الاحتلال وقصفه، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب ما يسمى بـ"محور نتساريم" وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54,880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.

MENAFN10062025000205011050ID1109655741

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