8 شهداء بينهم طفل برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات غرب رفح
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل محمد خليل العثامنة (12 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة، كما استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، برصاص الاحتلال قرب مركز غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما أصيب مواطن جراء إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف تجاه تجمع للمواطنين في محيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي.
وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27-5-2025 أكثر من 130 شهيدا، ومئات المصابين.
وبهذا تحولت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا، يوم أمس، إلى مصايد للقتل الجماعي، فضلا عن تعمد امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.
ومنذ صباح اليوم، استُشهد أكثر من 40 مواطنا بنيران جيش الاحتلال وقصفه، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب ما يسمى بـ"محور نتساريم" وسط قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54,880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.
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