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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,981 والإصابات إلى 126,920 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,981 والإصابات إلى 126,920 منذ بدء العدوان

2025-06-10 08:07:53
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,981، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 126,920، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 51، والإصابات 305، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 4,701 شهيد، و14,879 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 163 شهيدا وأكثر من 1,495 إصابة، بينهم 36 شهيدا ارتقوا اليوم، فيما أصيب 208 مواطنين.

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