ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,981 والإصابات إلى 126,920 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,981 والإصابات إلى 126,920 منذ بدء العدوان
وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 126,920، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 51، والإصابات 305، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 4,701 شهيد، و14,879 إصابة.
ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 163 شهيدا وأكثر من 1,495 إصابة، بينهم 36 شهيدا ارتقوا اليوم، فيما أصيب 208 مواطنين.
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