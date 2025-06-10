4 إصابات برصاص الاحتلال بينها اثنتان خطيرتان في البلدة القديمة بنابلس

4 إصابات برصاص الاحتلال بينها اثنتان خطيرتان في البلدة القديمة بنابلس
وفي تطور متلاحق للأوضاع الميدانية في نابلس، فقد أصيب شابان بالرصاص الحي، ووصفت حالتهما بالخطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرين بينهم مسعف بشظايا الرصاص الحي، الذي تطلقه قوات الاحتلال بكثافة في هذه الأثناء، حيث منعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المصابين.
وأفاد مصادر محلية، بأن تلك القوات تمنع الطواقم الصحفية من تغطية الأحداث في المنطقة، وتتعمد استهدافهم.
وتستهدف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف بالرصاص الحي بشكل مباشر عند دوار الشهداء وسط نابلس.
وأوضحت جميعة الهلال الأحمر، أنها تعاملت مع 3 اصابات شظايا رصاص، و4 اصابات اعتداء بالضرب، واصابة سقوط عن مرتفع، وأخرى بحجر في الرأس، و55 إصابة استنشاق غاز، حيث تم نقل طفله تبلغ من العمر عام ونصف عام إلى المستشفى.
وأضافت أن طواقمها تتعامل مع عدة حالات مرضية وأخرى إخلاء من داخل البلدة القديمة، نتيجة تحويل قوات الاحتلال منازلهم إلى ثكنات عسكرية.
يتبع...
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