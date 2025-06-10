4 إصابات برصاص الاحتلال بينها اثنتان خطيرتان في البلدة القديمة بنابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال الحي، ظهر اليوم الثلاثاء، بينها اثنتان خطيرتان، خلال المواجهات المستمرة في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وفي تطور متلاحق للأوضاع الميدانية في نابلس، فقد أصيب شابان بالرصاص الحي، ووصفت حالتهما بالخطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرين بينهم مسعف بشظايا الرصاص الحي، الذي تطلقه قوات الاحتلال بكثافة في هذه الأثناء، حيث منعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المصابين.

وأفاد مصادر محلية، بأن تلك القوات تمنع الطواقم الصحفية من تغطية الأحداث في المنطقة، وتتعمد استهدافهم.

وتستهدف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف بالرصاص الحي بشكل مباشر عند دوار الشهداء وسط نابلس.

وأوضحت جميعة الهلال الأحمر، أنها تعاملت مع 3 اصابات شظايا رصاص، و4 اصابات اعتداء بالضرب، واصابة سقوط عن مرتفع، وأخرى بحجر في الرأس، و55 إصابة استنشاق غاز، حيث تم نقل طفله تبلغ من العمر عام ونصف عام إلى المستشفى.

وأضافت أن طواقمها تتعامل مع عدة حالات مرضية وأخرى إخلاء من داخل البلدة القديمة، نتيجة تحويل قوات الاحتلال منازلهم إلى ثكنات عسكرية.

يتبع...