احتجاجات أوروبية تضرب محطات القطارات تضامنا مع الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) أوروبا -PNN- شهدت عدة مدن أوروبية، منها برلين وباريس ولندن، إضافة إلى مدن سويسرية مثل جنيف ولوزان، احتجاجات واعتصامات مؤيدة للفلسطينيين، استهدفت أمام المقرات الرسمية ومحطات النقل العامة.

جاءت هذه التحركات بهدف لفت الأنظار إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، خصوصا في ظل تقارير متزايدة عن تصاعد الأزمة الإنسانية وإسرائيل التي تعترض سفن المساعدات المتوجهة إلى القطاع.

في سويسرا، شهدت محطتا القطارات الرئيسيتان في جنيف ولوزان احتجاجات شارك فيها مئات المتظاهرين، حيث اعتلوا مسارات القطارات في محطتيهما مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات لفترات مؤقتة.

وفقا لصحيفة "لا تريبون دو جنيف"، رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واحتلوا رصيفين رئيسيين في محطة جنيف لمدة تقارب الساعة، استجابة لدعوات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتجاجا على اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة "مادلين" المحملة بمساعدات إنسانية.

أما في لوزان، فقد أعلن جهاز السكك الحديدية الفدرالي عن تعطيل شديد لحركة القطارات بسبب وجود المتظاهرين على المسارات، وتم تدخل قوات الأمن لفك الاعتصام ومرافقة المحتجين إلى وسط المدينة تحت مراقبة الشرطة.

رغم استئناف حركة القطارات تدريجيا، فإن استعادة النظام الكامل استغرقت وقتا بسبب حجم الاضطراب الذي لحق بالجداول الزمنية.

وفي سياق متصل، أثار ناشط ضجة كبيرة بعد أن قطع كلمة رئيس قسم البرمجيات في شركة آبل، كريغ فيديريغي، خلال مؤتمر آبل للمطورين، معبرا عن تضامنه مع الفلسطينيين الذين وصف ما يتعرضون له بـ"إحدى أسوأ المجازر في التاريخ الحديث".

وعلى غرار ذلك، شهد مؤتمر "بيلد" لمايكروسوفت الشهر الماضي مقاطعة خطاب الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا من قبل موظف طالب بحرية فلسطين.

كما أفادت وسائل إعلام أميركية بفصل شركة مايكروسوفت لمهندسة برمجيات مغربية وزميلتها بعد احتجاجهما على دعم الشركة لإسرائيل، خصوصا عبر تزويدها بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم لقمع الفلسطينيين في غزة، وذلك خلال احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة.

يذكر أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تشن منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما تصفه تقارير دولية بـ"حرب إبادة جماعية" على قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 180 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى أزمة مجاعة حادة أسفرت عن وفاة المزيد، لا سيما من الأطفال.