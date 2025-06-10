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اطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أطلقت المقاومة في قطاع غزة صباح اليوم صاروخا باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
ودوت صافرات الانذار في مستوطنات الغلاف عقب اطلاق الصاروخ من غزة.
وقال جيش الاحتلال انه جرى اعتراض الصاروخ الذي جرى اطلاقه من شمال قطاع غزة.
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