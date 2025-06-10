الأورومتوسطي: إسرائيل تجند عصابات ومرتزقة أجانب لتحويل نقاط توزيع المساعدات في غزة إلى ساحات ذبح جماعي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تجند عصابات محلية ومرتزقة أجانب لتحويل نقاط توزيع المساعدات إلى ساحات ذبح جماعي، وتنفيذ مهام أخرى تهدف لإثارة الفوضى والفلتان.

وأشار المرصد لتوثيق فريقه الميداني، إطلاق "إسرائيل" وأفراد عصابة مسلحة تعمل بتوجيهه النار مباشرة على مئات المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات أنشأها الجيش غرب رفح، ما أسفر عن ارتقاء20مدنياً على الأقل.

وأضاف: "تلقينا إفادات تشير إلى أن المسلحين كانوا يرتدون زيًا عسكريًا يحمل شعار "جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني"، وهو زي خاص بعصابة مسلحة أنشأها "ياسر أبو شباب" وتعمل بتوجيه من جيش الاحتلال وتتخذ من مناطق سيطرته مقرًا لها.

وأكد المرصد الحقوقي، وصول معلومات مؤكدة عن مقتل مدني فلسطيني برصاص أحد المسلحين الأجانب العاملين ضمن الشركة الأميركية المشرفة على مركز توزيع المساعدات.

وأشار لمشاركة المسلحين الأجانب في الأعمال العدائية خارج أراضيهم، ولحساب طرف عسكري أجنبي، قد يرقى إلى وصفهم كـ"مرتزقة".

ومنذ فجر اليوم الثلاثاء، استشهد 22 مواطنًا وأصيب العشرات بينهم حالات خطيرة، من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند محور "نتساريم" الفاصل بين وسط قطاع غزة وجنوبه.