عجلون: مطالب بإزالة مخلفات الأضاحي ورش المناطق حفاظاً على السلامة العامة

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عجلون 10 حزيران (بترا)-علي فريحات- طالب مواطنون وناشطون بيئيون في محافظة عجلون الجهات المعنية بالإسراع في إزالة مخلفات الأضاحي التي ألقيت على جوانب الطرق وفي الأحياء السكنية لما تسببه من مكاره صحية وانتشار للحشرات والروائح الكريهة.

وقال المواطن عربي فريحات، إن عدم الالتزام بإزالة المخلفات بعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى تسبب بتشكل بؤر بيئية ملوثة وسط غياب واضح للرقابة في عدد من المناطق.

بدورها، قالت رئيسة جمعية "عجلون الخضراء" المهندسة ابتهال الصمادي، إن تكرار هذه الظاهرة سنويًا يتطلب وضع خطة وطنية تشاركية بين البلديات والجهات البيئية لضمان التخلص السليم من مخلفات الذبح، مؤكدة أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين وأصحاب الحظائر لتفادي الآثار البيئية والصحية السلبية.

نائب رئيس جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة ناديه العنانزة، قالت إن بعض مخلفات الذبح لا تزال مكدسة قرب الحظائر وعلى جوانب الطرق ما أسهم في انتشار الحشرات والروائح الكريهة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور الرقابة الصحية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وأكد المواطن محمد القضاة، أن بعض الأحياء لا تزال تعاني من وجود المخلفات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل برامج التنظيف والرش بشكل عاجل لتفادي تفاقم المشكلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من انتشار الروائح والحشرات.

من جهته، أكد رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات، أن البلدية تعمل ضمن برنامج مناوبات يومي لضمان استمرارية أعمال النظافة وقد خصصت ضاغطة أمام المسلخ البلدي لإزالة مخلفات الذبح أولا بأول، إلى جانب تنفيذ حملات رش ومكافحة للحشرات في مختلف المناطق حرصًا على السلامة العامة.

وبين رئيس مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة وليد الدرادكة، أن المجلس بالتعاون مع البلديات عمل على رفع نحو أكثر من 520 طنًا من مخلفات الأضاحي خلال عطلة العيد، لافتًا أنه سيجري تنفيذ حملات رش شاملة بشكل مستمر لأماكن الذبح والمواقع المتضررة للحد من انتشار الأوبئة والحشرات.

--(بترا)

ع.ف/م ك/م ق

10/06/2025 14:06:58