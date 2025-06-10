وزير الداخلية: الجيش العربي نموذج في الردع والسلام والتنمية
عمّان 10 حزيران (بترا)- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الجيش العربي يجسد إنجازاته واقعاً ملموساً على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن ما يقدمه من تضحيات وجهود يعد محل فخر واعتزاز.
وقال الفراية في ذكرى يوم الجيش، إن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، نشرت مئات الآلاف من الجنود ضمن بعثات حفظ السلام في مناطق النزاع حول العالم، شملت أوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية في مناطق تعاني من الحروب والفقر والمرض، مثل الكونغو، ليبيريا، أفغانستان، وساحل العاج.
وأضاف، أن الجيش العربي أسهم إقليميًا في دعم الأشقاء من خلال إقامة مستشفيات ميدانية في ليبيا والعراق وفلسطين، وما يزال يقدم الرعاية الصحية للمتضررين في قطاع غزة، كما قاد حملات إغاثة برية وجوية للتخفيف من آثار العدوان على الأشقاء هناك.
وعلى الصعيد المحلي، أكد الفراية أن الجيش يواصل تنفيذ مهامه في حماية حدود المملكة البرية والبحرية والجوية بكل كفاءة واقتدار، إلى جانب مساهماته التنموية في زراعة مساحات واسعة في منطقتي الباقورة والغمر، وتقديم الخدمات الصحية لما يقارب الـ 40 بالمئة من المواطنين عبر مستشفياته المنتشرة في أنحاء المملكة، فضلًا عن دعم العملية التعليمية من خلال مدارسه المنتشرة في المناطق النائية.
وختم الفراية بالقول: "هذا جيش يردع الاعتداء، وينشر السلام، ويساهم في التنمية..هذا هو الجيش كما يريده الأردنيون".
--(بترا)
ل م/م ك/م ق
10/06/2025 14:47:56
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