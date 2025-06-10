وزير الداخلية: الجيش العربي نموذج في الردع والسلام والتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 10 حزيران (بترا)- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الجيش العربي يجسد إنجازاته واقعاً ملموساً على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن ما يقدمه من تضحيات وجهود يعد محل فخر واعتزاز.

وقال الفراية في ذكرى يوم الجيش، إن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، نشرت مئات الآلاف من الجنود ضمن بعثات حفظ السلام في مناطق النزاع حول العالم، شملت أوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية في مناطق تعاني من الحروب والفقر والمرض، مثل الكونغو، ليبيريا، أفغانستان، وساحل العاج.

وأضاف، أن الجيش العربي أسهم إقليميًا في دعم الأشقاء من خلال إقامة مستشفيات ميدانية في ليبيا والعراق وفلسطين، وما يزال يقدم الرعاية الصحية للمتضررين في قطاع غزة، كما قاد حملات إغاثة برية وجوية للتخفيف من آثار العدوان على الأشقاء هناك.

وعلى الصعيد المحلي، أكد الفراية أن الجيش يواصل تنفيذ مهامه في حماية حدود المملكة البرية والبحرية والجوية بكل كفاءة واقتدار، إلى جانب مساهماته التنموية في زراعة مساحات واسعة في منطقتي الباقورة والغمر، وتقديم الخدمات الصحية لما يقارب الـ 40 بالمئة من المواطنين عبر مستشفياته المنتشرة في أنحاء المملكة، فضلًا عن دعم العملية التعليمية من خلال مدارسه المنتشرة في المناطق النائية.

وختم الفراية بالقول: "هذا جيش يردع الاعتداء، وينشر السلام، ويساهم في التنمية..هذا هو الجيش كما يريده الأردنيون".

--(بترا)

ل م/م ك/م ق

10/06/2025 14:47:56





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