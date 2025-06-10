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الاحتلال يخطر بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم

2025-06-10 08:05:29
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 حزيران (بترا)- سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم، وعددها 45.
وقال رئيس المجلس القروي جمال درعاوي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ووزعت الإخطارات على المنازل كافة، موضحًا بأن هذه هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يتلقى فيها الأهالي هذه الإخطارات الجماعية.
وأضاف "أبلغنا جيش الاحتلال بشكل شفهي بأن الإخطار المقبل سيكون الأخير، وسيتبعه تنفيذ فعلي للهدم، نحن نتحدث عن كارثة تهدد وجود قرية بأكملها، يعيش فيها أكثر من 150 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء".
وأوضح، بأن الإخطارات طالت منازل شيدت منذ أربعينيات القرن الماضي، ما يعني أن الحديث لا يدور عن بؤر جديدة أو بناء عشوائي، بل عن بيوت قائمة منذ ما قبل الاحتلال، لكن الاحتلال يمنع منذ أكثر من 25 عامًا أي عمليات بناء أو ترميم أو توسعة في القرية.
وفي السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم، حيث تهدف سياسة الاحتلال إلى تهجير سكان القرية وضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس، فقبل عام ونصف عام أقرت محكمة الاحتلال العسكرية بفرض ضريبة الأملاك "الأرنونا" على جميع المنازل في القرية، عن ست سنوات سابقة، إذ تم دفع ما بين 30 إلى 60 ألف شيقل، عن كل منزل، بحسب درعاوي.
وأشار درعاوي إلى أن القرية تتكون من المنازل الـ45 المراد هدمها، مساحتها 1500دونم، ومنازلها مشيدة من الحجر القديم، مبينا أنه لمواجهة المخططات الاحتلالية لضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس، تم تأسيس مجلس قروي لها عام 2013.
يشار إلى أن قرية النعمان تقع شرق محافظة بيت لحم، وتبعد عن مركز المدينة حوالي 4.5 كيلو متر، وتحدها من الشرق أراضي قرية الخاص، ومن الشمال أراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة، ومن الغرب والجنوب مدينة بيت ساحور.
--(بترا)
م.ف/م ك/م ق
10/06/2025 14:48:26

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