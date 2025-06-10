الاحتلال يخطر بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم
رام الله 10 حزيران (بترا)- سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم، وعددها 45.
وقال رئيس المجلس القروي جمال درعاوي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ووزعت الإخطارات على المنازل كافة، موضحًا بأن هذه هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يتلقى فيها الأهالي هذه الإخطارات الجماعية.
وأضاف "أبلغنا جيش الاحتلال بشكل شفهي بأن الإخطار المقبل سيكون الأخير، وسيتبعه تنفيذ فعلي للهدم، نحن نتحدث عن كارثة تهدد وجود قرية بأكملها، يعيش فيها أكثر من 150 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء".
وأوضح، بأن الإخطارات طالت منازل شيدت منذ أربعينيات القرن الماضي، ما يعني أن الحديث لا يدور عن بؤر جديدة أو بناء عشوائي، بل عن بيوت قائمة منذ ما قبل الاحتلال، لكن الاحتلال يمنع منذ أكثر من 25 عامًا أي عمليات بناء أو ترميم أو توسعة في القرية.
وفي السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم، حيث تهدف سياسة الاحتلال إلى تهجير سكان القرية وضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس، فقبل عام ونصف عام أقرت محكمة الاحتلال العسكرية بفرض ضريبة الأملاك "الأرنونا" على جميع المنازل في القرية، عن ست سنوات سابقة، إذ تم دفع ما بين 30 إلى 60 ألف شيقل، عن كل منزل، بحسب درعاوي.
وأشار درعاوي إلى أن القرية تتكون من المنازل الـ45 المراد هدمها، مساحتها 1500دونم، ومنازلها مشيدة من الحجر القديم، مبينا أنه لمواجهة المخططات الاحتلالية لضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس، تم تأسيس مجلس قروي لها عام 2013.
يشار إلى أن قرية النعمان تقع شرق محافظة بيت لحم، وتبعد عن مركز المدينة حوالي 4.5 كيلو متر، وتحدها من الشرق أراضي قرية الخاص، ومن الشمال أراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة، ومن الغرب والجنوب مدينة بيت ساحور.
--(بترا)
م.ف/م ك/م ق
10/06/2025 14:48:26
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