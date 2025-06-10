الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025
عمان 10 حزيران (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن معرض طوابع البريد العربي، يقام بمبادرة من جامعة الدول العربية لتنظيم المعرض في التوصية الصادرة عن الاجتماع الخامس والأربعين والتأكيد على البلدان العربية الراغبة في استضافة المعرض، حيث لبّت الأردن الدعوة لاستضافة معرض الطوابع العربي المشترك لعام 2025.
وأضاف الداوود، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شركة البريد الأردني، تنظم "معرض طوابع البريد العربي لعام 2025" في المملكة، تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وذلك في مبنى دائرة المكتبة الوطنية، خلال الفترة من 12 إلى 14 حزيران الحالي.
وأوضح، أن المعرض سيجمع عدداً من هيئات بريدية من مختلف الدول العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول العربية، حيث يُعد المعرض فرصة هامة للهواة والمهتمين بمجال جمع الطوابع البريدية، ويمكن التعرف على مجموعة من أندر وأجمل الطوابع البريدية العربية، كما يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال، مما سيسهم في تعزيز هذه الهواية المميزة وتبادل الثقافات بين المشاركين من مختلف الدول العربية، مما يعكس أهمية المعرض في توثيق الروابط الثقافية والإبداعية بين الشعوب.
وبين الداوود، أن الدول المشاركة في المعرض بالإضافة إلى الأردن هي: قطر، البحرين، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، موريتانيا، ليبيا، وجمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية.
وتتميز الطوابع البريدية بكونها تؤرخ الأحداث خلال الحقب المختلفة من الزمن، كما تستعرض التسلسل الزمني للمناسبات البارزة في دول العالم وتوثق أبرز شخصياتها ومعالمها وإنجازاتها، ومجالاً حيويًا للتعبير عن تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الأردنية وإنجازاتها منذ عهد التأسيس لغاية الآن، كما تشكل في الوقت نفسه هواية وتجارة لملايين الأشخاص من مختلف دوله العالم.
--(بترا)
غ ح/م ق
10/06/2025 14:51:33
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