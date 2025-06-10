الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 حزيران (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن معرض طوابع البريد العربي، يقام بمبادرة من جامعة الدول العربية لتنظيم المعرض في التوصية الصادرة عن الاجتماع الخامس والأربعين والتأكيد على البلدان العربية الراغبة في استضافة المعرض، حيث لبّت الأردن الدعوة لاستضافة معرض الطوابع العربي المشترك لعام 2025.

وأضاف الداوود، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شركة البريد الأردني، تنظم "معرض طوابع البريد العربي لعام 2025" في المملكة، تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وذلك في مبنى دائرة المكتبة الوطنية، خلال الفترة من 12 إلى 14 حزيران الحالي.

وأوضح، أن المعرض سيجمع عدداً من هيئات بريدية من مختلف الدول العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول العربية، حيث يُعد المعرض فرصة هامة للهواة والمهتمين بمجال جمع الطوابع البريدية، ويمكن التعرف على مجموعة من أندر وأجمل الطوابع البريدية العربية، كما يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال، مما سيسهم في تعزيز هذه الهواية المميزة وتبادل الثقافات بين المشاركين من مختلف الدول العربية، مما يعكس أهمية المعرض في توثيق الروابط الثقافية والإبداعية بين الشعوب.

وبين الداوود، أن الدول المشاركة في المعرض بالإضافة إلى الأردن هي: قطر، البحرين، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، موريتانيا، ليبيا، وجمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية.

وتتميز الطوابع البريدية بكونها تؤرخ الأحداث خلال الحقب المختلفة من الزمن، كما تستعرض التسلسل الزمني للمناسبات البارزة في دول العالم وتوثق أبرز شخصياتها ومعالمها وإنجازاتها، ومجالاً حيويًا للتعبير عن تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الأردنية وإنجازاتها منذ عهد التأسيس لغاية الآن، كما تشكل في الوقت نفسه هواية وتجارة لملايين الأشخاص من مختلف دوله العالم.

--(بترا)

غ ح/م ق

10/06/2025 14:51:33





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