خبراء بيئة وإعلام: خطاب الملك خارطة طريق متكاملة لمواجهة التحديات البحرية

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عمان 10 حزيران (بترا)- رندا حتامله- شكّل خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي عُقد في مدينة نيس الفرنسية، نقطة تحول محورية في الجهود الإقليمية والعالمية لحماية البيئة البحرية، فقد عكس الخطاب رؤية أردنية طموحة تستند إلى العلم والشراكات الدولية، وركّز على مبادرات نوعية أبرزها "العقبة للاقتصاد الأزرق" وإنشاء مركز عالمي لدعم المحيطات، مما رسّخ مكانة الأردن كفاعل بيئي دولي رغم محدودية الموارد.

وأجمع عدد من خبراء البيئة والإعلام على أن رؤية جلالة الملك تمثل خارطة طريق متكاملة لمواجهة التحديات البحرية، وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العقبة تملك المقومات لتكون منصة عالمية لتجربة وتصدير الحلول المستدامة لحماية الشعاب المرجانية ومواجهة آثار التغير المناخي.

أمين عام وزارة البيئة السابق الدكتور محمد الخشاشنة، أكد أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، عكس رؤية استباقية وواقعية في التعامل مع التحديات البيئية البحرية، مشيراً إلى أن الأردن بقيادة جلالته يواصل تسليط الضوء على قضايا محورية تخص البيئة العالمية رغم محدودية الإمكانيات.

وأوضح، بأن المحيطات التي تغطي 71 بالمئة من سطح الأرض، تُعد مصدراً غذائياً رئيساً لمليارات البشر، إلا أنها تواجه تهديدات كبيرة، مثل التلوث بأنواعه والصيد الجائر وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حموضة المياه، مما أدى إلى تدهور التنوع الحيوي، خاصة الشعاب المرجانية.

وأضاف الخشاشنة، أن جلالة الملك ركز في خطابه على أهمية الحلول العملية المستندة إلى العلم، حيث أعلن عن مبادرة العقبة للاقتصاد الأزرق، وإطلاق مركز عالمي لدعم المحيطات، وهو ما يعكس التزام الأردن بإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات.

وأشار إلى أن إنشاء مزرعة حديثة في العقبة لاستزراع الشعاب المرجانية يُعد خطوة رائدة، خاصة وأن الشعاب المرجانية في خليج العقبة تمتاز بمرونتها تجاه التغيرات المناخية، وستسهم هذه المبادرة في اختبار وتطوير تقنيات زراعية بيئية حديثة، بما في ذلك استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تأهيل الشعاب.

وبيّن، أن الشراكات الدولية، ومنها التعاون مع الخبير فيليب كوستو، تضيف بعداً عملياً للمبادرة، وتُعزز فرص نجاحها، كما نوه بضرورة تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية الأردنية في هذه المبادرة من خلال البحث العلمي والشراكات الدولية، لما لها من دور أساسي في اختبار نتائج المشروع في بيئات بحرية مختلفة حول العالم.

وأكد، أهمية المضي في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي في منطقة العقبة والأردن عموماً، مبيناً أن التلوث البلاستيكي أصبح تحدياً عالمياً، والأردن قادر على أن يكون نموذجاً في مكافحته عبر السياسات والتشريعات والبدائل المستدامة.

كما أوضح، أن تعزيز صحة الشعاب المرجانية لا ينعكس فقط على حماية التنوع الحيوي، بل يسهم أيضاً في تخزين الكربون وتقليل غازات الدفيئة.

وأشار إلى ظاهرة تبييض المرجان الناتجة عن تحمض المحيطات بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن الشعاب المرجانية في العقبة قادرة على التعافي إذا توفرت الظروف المناسبة.

واختتم بالتأكيد على أن المبادرة التي أطلقها جلالة الملك تشكل فرصة تاريخية للأردن ليكون في طليعة الدول التي تقدم حلولاً علمية وعملية لحماية البيئة البحرية، داعياً إلى تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لإنجاح المبادرة وتوسيع أثرها عالمياً.

وأشارت خبيرة الإعلام البيئي الصحفية فرح عطيات، أن كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، شكّلت خارطة طريق إقليمية وعالمية لحماية البيئة البحرية من التهديدات المتزايدة، مثل التغير المناخي، التلوث، الاستغلال المفرط، وفقدان التنوع البيولوجي.

وبينت بأن مبادرة المركز العالمي لدعم المحيطات تُعدّ خطوة رائدة، خصوصًا في ظل ما أثبتته الدراسات من أن شعاب المرجان في العقبة تُعد الناجي الوحيد من آثار التغيرات المناخية، إذ لم تُسجّل عليها علامات الإبيضاض رغم تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، خاصة في فصل الصيف.

وأضافت العطيات، أن هذه الشعاب تُظهر قدرة ملحوظة على مقاومة التغيرات، ما يجعلها نموذجًا يُمكن البناء عليه لحماية الشعاب المرجانية عالميًا.

ورأت، أن مبادرة الاقتصاد الأخضر التي أُطلقت سابقًا في العقبة ذات أهمية كبيرة، لكونها تسعى إلى الاستخدام المستدام للموارد المائية وتحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة والقيم الثقافية.

وأوضحت العطيات، أن الاقتصاد الأزرق يشمل مجالات مثل توليد الطاقة من المياه، السياحة، استخراج الموارد البحرية، والتعدين.

وعن أبرز التحديات، بيّنت أن المشكلة تكمن في غياب استراتيجيات وخطط تنفيذ واقعية، إضافة إلى نقص في التكنولوجيا وارتفاع كلفتها، مؤكدة أن الحل يكمن في عقد شراكات مع القطاع الخاص والممولين لجلب التقنيات اللازمة لإنشاء المركز العالمي ودعم الاقتصاد الأزرق.

كما أشارت العطيات إلى تجربة الأمم المتحدة في استزراع الشعاب المرجانية، والتي أثبتت نجاحها لكنها بحاجة إلى تمويل وتقنيات حديثة لتعميمها، لافتة إلى أن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في ترميم الشعاب يُعد من أحدث التقنيات التي تسهم في تسريع النمو المرجاني، إلا أن تطبيقها يتطلب كفاءات بشرية مدرّبة ومهندسين متخصصين.

وشددت على أن البحث العلمي ضرورة لا غنى عنها لتحديد التقنيات المناسبة، ورسم السياسات البيئية المستندة إلى بيانات واضحة، معربة عن الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص للبحث العلمي ومركز موحد للبيانات البيئية، لتمكين صناع القرار من اعتماد خطط فعّالة.

وركزت كذلك على أهمية إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، نظرًا لقربهم من الواقع ومعرفتهم باحتياجات وتحديات البيئة البحرية، إلى جانب دور القطاع الخاص كداعم وشريك في توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة.

وفي ختام حديثها، أكدت عطيات أن العقبة تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه عالميًا، حيث أظهرت القدرة على مقاومة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الشعاب المرجانية لا يعني فقط حماية التنوع البيولوجي، بل أيضًا دعم الاقتصاد السياحي، نظراً لجاذبيتها كوجهة رئيسة للغوص والسياحة البيئية، وبالتالي فهي مصدر دخل مهم لخزينة الدولة.

وقالت : "حديث جلالة الملك عن أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي يضع النقاط على الحروف، لأننا بحاجة إلى تفاعل المجتمع المحلي، وتخطيط حقيقي، كي تتحول هذه المبادرات إلى واقع ملموس يعيد التوازن إلى بيئتنا البحرية".

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، أن مبادرة العقبة للاقتصاد الأزرق تمثل تحولًا نوعيًا في منهجيات حماية البيئة البحرية، وتُجسد التزامًا حقيقيًا من الأردن بالعمل المناخي العالمي واستدامة المحيطات، مؤكدًا أن ما يميز العقبة هو قدرتها على الجمع بين البحث العلمي والتقنيات المتقدمة والمعرفة المجتمعية في نموذج متكامل يمكن تعميمه عالميًا.

وذكر، بأن التحدي الأكبر اليوم ليس فقط تطوير الحلول، بل توطينها، وتكييفها، ونقلها بطريقة عادلة إلى الدول النامية، ولدينا فرصة استثنائية لأن تكون العقبة منصة إقليمية وعالمية لتطوير تقنيات استعادة الشعاب المرجانية، ليس فقط من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد أو التربية المرجانية، بل من خلال بناء شراكات حقيقية تضع الإنسان والبيئة في صُلب المعادلة.

وتابع كما أن خصوصية الشعاب المرجانية في خليج العقبة، من حيث مقاومتها الفريدة للحرارة، تعزز من أهمية هذا المشروع كمختبر عالمي حي لتجربة حلول التكيف مع التغير المناخي.

وأضاف شوشان، أن ما نحتاجه اليوم هو إرادة سياسية متواصلة، ودعم تمويلي ذكي، وشراكات منفتحة على جميع الفاعلين، لأن استدامة المحيطات مسؤولية جماعية، والعقبة تقدم للعالم درسًا مهمًا في "كيف يمكن لدولة صغيرة أن تصنع فرقًا كبيرًا."

وأكد مدرب المشاريع البيئية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور فهمي أبو الرب، أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي عُرضت في خطاب جلالته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 في نيس، تمثل تحولًا نوعيًا في فهم دور الدول النامية، وعلى رأسها الأردن، في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأزرق العالمي.

وشدد على أن إطلاق مبادرات "العقبة للاقتصاد الأزرق" بالتوازي مع "المركز العالمي لدعم المحيطات" يجسد قناعة عميقة بأن العمل البيئي يجب أن يكون ميدانيًا وقائمًا على التجريب والابتكار، لا نظريًا فقط.

وأشار أبو الرب إلى أن اعتماد تقنيات، مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد في ترميم الشعاب المرجانية يضع الأردن في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدًا أن مثل هذه التقنيات، رغم كونها لا تزال في طور التطوير عالميًا، إلا أنها أثبتت جدواها في مواقع مختلفة كأستراليا وجزر البهاما، ويمكن تكييفها لتناسب البيئات البحرية المتنوعة.

وأوضح أبو الرب، بأن مبادرات العقبة تتيح إمكانية التوسعة عالميًا بشرط مراعاة الخصوصيات البيئية لكل منطقة بحرية، من حيث درجة الحرارة، الملوحة، ونوعية الشعاب.

كما شدد على أن أبرز التحديات التقنية واللوجستية التي قد تواجه تعميم هذه النماذج، تشمل التباين الكبير في النظم البيئية البحرية، وارتفاع كلفة التكنولوجيا المتخصصة، إلى جانب ضعف القدرات الفنية في العديد من دول الجنوب، ما يستدعي برامج ممنهجة لبناء القدرات ونقل المعرفة.

كما أشار إلى مسألة السيادة البيئية، والتي قد تشكل عائقًا إضافيًا في بعض الدول التي تفرض قيودًا على التدخل الصناعي في نظمها البحرية.

وفي إطار تطوير نموذج العقبة ليكون قابلًا للتعميم، أوصى أبو الرب بضرورة تصميم أدوات معيارية قابلة للتكييف محليًا، وإنشاء شبكة إقليمية للبحث والتطوير بقيادة أردنية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع منظمات دولية فاعلة كـ "ICRI" و"UNEP".

وفيما يتعلق بدور البحث العلمي المحلي والمجتمعات البحرية، أكد أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الاستدامة، بل أن الشراكة مع المجتمعات المحلية تُعدّ ضرورية لضمان نجاح واستمرارية المشاريع.

وشدد أبو الرب على أهمية تمكين الجامعات والمراكز البحثية الأردنية، مثل مركز العقبة للعلوم البحرية، من لعب دور رئيس في الرصد البيئي، وتطوير حلول تقنية منخفضة التكلفة باستخدام موارد محلية، وتحديد المناطق ذات الأولوية عبر نظم المعلومات الجغرافية.

وفي السياق ذاته، أكد أهمية دمج المعرفة التقليدية للمجتمعات البحرية، خاصة الصيادين والغواصين، في تصميم وتنفيذ مشاريع الترميم البيئي، مع ضرورة تمكينهم اقتصاديًا من خلال برامج تعزز الحوافز المالية لحماية البيئة، مثل "الحماية مقابل الدفع"، ومبادرات "حراس الشعاب المرجانية".

كما أوصى أبو الرب بتبني نماذج شراكة مبتكرة، منها "المختبرات الحية" و"الشراكات العابرة للحدود"، التي تتيح تبادل التجارب بين دول المنطقة وتوحيد الجهود البيئية.

وأكد، أن ما يجعل العقبة مختبرًا فريدًا للتجريب العالمي هو امتلاكها لشعاب مرجانية مقاومة نسبيًا لتغير المناخ، وبيئتها البحرية شبه المغلقة، إضافة إلى وجود نظام حماية متكامل ومراكز بحثية متخصصة، مشددًا على أن هذه الخصائص تتيح للعقبة أن تكون منصة لتطوير وتصدير الحلول من الجنوب إلى الشمال، بعكس ما جرت عليه العادة.

وفي ما يخص مؤشرات النجاح البيئي والاقتصادي، أوضح أبو الرب أن من أبرز المؤشرات البيئية معدل نمو المرجان المزروع، وتنوع الأنواع العائدة، وجودة المياه، ومقاومة الشعاب للتغيرات المناخية، أما المؤشرات الاقتصادية فتشمل زيادة عوائد السياحة البيئية، واستحداث وظائف خضراء محلية، وارتفاع حجم الاستثمارات في مشاريع الاقتصاد الأزرق.

وختم رأيه بالتأكيد على أن مبادرة العقبة ليست مجرد مشروع بيئي محلي، بل تمثل نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، يمكن تكراره وتكييفه في مناطق متعددة من العالم، شريطة توفر الإرادة السياسية والتكامل الفعلي بين الحكومات، المجتمع العلمي، والمجتمعات المحلية.

وأكدت المتخصصة في السياسات البيئية الدكتورة منى هندية دور خطاب جلالة الملك كمحطة مفصلية في الجهود العالمية لحماية النظم البيئية البحرية، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه المحيطات، مثل فقدان التنوع البيولوجي، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حدة التلوث.

وشددت على أن الحفاظ على صحة المحيطات لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية مرتبطة مباشرة بعدالة مناخية وإنصاف بيئي، خاصة للفئات والمجتمعات الساحلية الأكثر هشاشة.

وأضافت هندية، أن الدراسات العلمية تُظهر بالفعل تدهورًا ملحوظًا في الشعاب المرجانية، والتي تقلصت مساحتها الحية إلى النصف خلال الـ 150 عامًا الماضية، وسط مؤشرات تنذر بإمكانية زوالها شبه الكامل في العقود القادمة، إذا استمرت معدلات الاحترار والتلوث على وتيرتها الحالية.

وفي هذا السياق، أبرزت الدكتورة هندية أهمية التجربة الأردنية، ولا سيما مبادرات العقبة، بوصفها نموذجًا يمكن البناء عليه عالميًا في مجال ربط التكنولوجيا بالاستدامة والاقتصاد الأزرق.

وأشارت إلى أن نجاح هذه المبادرات على المستوى الدولي يتطلب تكييفًا دقيقًا مع اختلاف البيئات البحرية، واستثمارًا طويل الأجل في بناء القدرات المحلية، وتعاونًا متعدد الأطراف، داعية إلى اتباع نموذج تدريجي للتوسع يبدأ من مواقع تجريبية صغيرة، يُقاس فيها الأثر البيئي والاجتماعي قبل الانتقال إلى مراحل إقليمية أوسع.

وأوضحت هندية، بأن منطقة العقبة تمثل مختبرًا بيئيًا حيويًا يمكن من خلاله تطوير فهم معمق لتأثيرات تغير المناخ والتلوث (بما في ذلك البلاستيك والنفايات الصناعية) على الشعاب المرجانية، كما أنها توفر بيئة مثالية لتطوير حلول مبتكرة في مجال إعادة التأهيل، مثل استزراع المرجان وتقنيات استعادة البيئة البحرية، مؤكدة أن نقل هذه الخبرات والمعرفة إلى مناطق أخرى يمكن أن يسهم بفعالية في جهود التعافي العالمية.

كما شددت هندية على أن نجاح مثل هذه المبادرات يُقاس من خلال مؤشرات ملموسة، تشمل زيادة مساحة الشعاب المرجانية المتعافية، وتحسن جودة المياه، وعودة التنوع البيولوجي، إلى جانب الأثر الاقتصادي المتمثل في تنشيط السياحة البيئية وتوفير فرص عمل للشباب في هذا المجال.

وأضافت، أن حماية المحيطات لا يمكن أن تتحقق فقط عبر الحلول التقنية، بل من خلال تمكين المجتمعات المحلية، ودمج المعرفة التقليدية بالعلمية، وبناء شراكات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن إشراك الصيادين المحليين في جمع البيانات البيئية ورصد التغيرات باستخدام أدوات رقمية يمثل خطوة أساسية نحو حوكمة بيئية تشاركية.

واختتمت هندية حديثها بالتأكيد على أن المحيطات تمثل شريان الحياة للكوكب، وأن المعركة من أجل إنقاذها هي معركة من أجل العدالة المناخية، وحق الشعوب في بيئة آمنة وسليمة، داعية إلى توحيد الجهود الدولية للحد من الصيد الجائر والتلوث، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير التمويل العادل للمبادرات البيئية الفعالة.

--(بترا)

ر ح/م ك/م ق





10/06/2025 14:32:10