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وفاة مدرسة فرنسية متأثرة بإصابتها بعدما طعنها تلميذ

وفاة مدرسة فرنسية متأثرة بإصابتها بعدما طعنها تلميذ

2025-06-10 08:04:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

توفيت مشرفة تدريس تعرضت للطعن صباح اليوم الثلاثاء، على يد تلميذة أمام مدرسة في نوجان بشرق فرنسا، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق.

وتم توقيف الطالب بعد طعن مشرفة التدريس البالغة من العمر 31 عاما أثناء تفتيش الحقائب.

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