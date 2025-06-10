وفاة مدرسة فرنسية متأثرة بإصابتها بعدما طعنها تلميذ

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وفاة مدرسة فرنسية متأثرة بإصابتها بعدما طعنها تلميذ
(MENAFN- Al-Anbaa)
وتم توقيف الطالب بعد طعن مشرفة التدريس البالغة من العمر 31 عاما أثناء تفتيش الحقائب.
توفيت مشرفة تدريس تعرضت للطعن صباح اليوم الثلاثاء، على يد تلميذة أمام مدرسة في نوجان بشرق فرنسا، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق.
وتم توقيف الطالب بعد طعن مشرفة التدريس البالغة من العمر 31 عاما أثناء تفتيش الحقائب.
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