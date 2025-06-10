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الكويت يشارك بمقعد مباشر في دوري التحدي الآسيوي والعربي يخوض الملحق

الكويت يشارك بمقعد مباشر في دوري التحدي الآسيوي والعربي يخوض الملحق

2025-06-10 08:04:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن اتحاد الكرة انه وبعد تسلمه خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر مشاركة نادي الكويت بمقعد مباشر في بطولة دوري التحدي الآسيوي للموسم الرياضي 2025-2026، حيث سيشارك بصفته بطلا للدوري في دور المجموعات بالفترة من 25 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبلين.

وأوضح الاتحاد أن النادي العربي بصفته وصيفا لبطل الدوري قد حصل على (نصف مقعد) بذات البطولة وسيخوض مباراة واحدة من أجل التأهل لدور المجموعات.

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