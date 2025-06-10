الكويت يشارك بمقعد مباشر في دوري التحدي الآسيوي والعربي يخوض الملحق

الكويت يشارك بمقعد مباشر في دوري التحدي الآسيوي والعربي يخوض الملحق
أعلن اتحاد الكرة انه وبعد تسلمه خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر مشاركة نادي الكويت بمقعد مباشر في بطولة دوري التحدي الآسيوي للموسم الرياضي 2025-2026، حيث سيشارك بصفته بطلا للدوري في دور المجموعات بالفترة من 25 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبلين.
وأوضح الاتحاد أن النادي العربي بصفته وصيفا لبطل الدوري قد حصل على (نصف مقعد) بذات البطولة وسيخوض مباراة واحدة من أجل التأهل لدور المجموعات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
استثمر في هونغ كونغ: الإمارات نموذج في تطوير بيئة الأعمال
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى تركيا
تقنية Epalm تقلل زمن التحقق وتعزز أمن المعابر الذكية
الأونروا: نموذج توزيع المساعدات في غزة دعوة للموت
فرع معهد الخرسانة الأميركي بجامعة اليرموك يحقق المركز الثاني بمسابقة عالمية