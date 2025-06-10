الكويت يشارك بمقعد مباشر في دوري التحدي الآسيوي والعربي يخوض الملحق

أعلن اتحاد الكرة انه وبعد تسلمه خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر مشاركة نادي الكويت بمقعد مباشر في بطولة دوري التحدي الآسيوي للموسم الرياضي 2025-2026، حيث سيشارك بصفته بطلا للدوري في دور المجموعات بالفترة من 25 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبلين.

وأوضح الاتحاد أن النادي العربي بصفته وصيفا لبطل الدوري قد حصل على (نصف مقعد) بذات البطولة وسيخوض مباراة واحدة من أجل التأهل لدور المجموعات.