المرور إغلاق جزء من طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود للقادم من النويصيب باتجاه الكويت مقابل المنقف

المرور إغلاق جزء من طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود للقادم من النويصيب باتجاه الكويت مقابل المنقف
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق جزء من طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طريق الفحيحيل - 30) جهة منطقة المنقف، للقادم من النويصيب باتجاه مدينة الكويت، وكذلك إغلاق المخرج الفرعي من طريق 212 المؤدي إلى طريق الفحيحيل، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2025/6/9 حتى يوم الإثنين الموافق 2025/6/23.
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