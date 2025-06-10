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المرور إغلاق جزء من طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود للقادم من النويصيب باتجاه الكويت مقابل المنقف

المرور إغلاق جزء من طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود للقادم من النويصيب باتجاه الكويت مقابل المنقف

2025-06-10 08:04:53
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق جزء من طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طريق الفحيحيل - 30) جهة منطقة المنقف، للقادم من النويصيب باتجاه مدينة الكويت، وكذلك إغلاق المخرج الفرعي من طريق 212 المؤدي إلى طريق الفحيحيل، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2025/6/9 حتى يوم الإثنين الموافق 2025/6/23.

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