كوريا الجنوبية تتقدم بالهدف الأول على الأزرق

كوريا الجنوبية تتقدم بالهدف الأول على الأزرق
سجل منتخب كوريا الجنوبية الهدف الأول في مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم عبر اللاعب جونغ وو جاي في الدقيقة 30 من اللقاء الذي يجمع المنتخبين في العاصمة سيئول ضمن الجولة العاشرة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم المقررة في أميركا وكندا والمكسيك 2026.
وكانت قد انطلقت مواجهة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في العاصمة سيئول ضمن الجولة العاشرة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم المقررة في أميركا وكندا والمكسيك 2026.
يذكر أن «الأزرق» خرج من سباق التصفيات بشكل نهائي لوقوعه في المركز السادس برصيد 5 نقاط، فيما انتزع بطاقتي التأهل المباشرتين إلى المونديال منتخبا كوريا الجنوبية متصدر الترتيب بـ 19 نقطة والأردن الثاني بـ 16، بينما توجه لخوض الملحق منتخب العراق ثالث الترتيب بـ 12 نقطة، فيما ستكون المواجهة بين سلطنة عمان بـ 10 نقاط وفلسطين بـ 9 نقاط في الـ 7:15 مساء اليوم الثلاثاء «نارية» للحصول على المركز الرابع المؤهل أيضا إلى الملحق.
وكان مدرب «الأزرق» الأرجنتيني خوان بيتزي قد قال خلال المؤتمر الصحافي: «مستعدون للمباراة، رغم رحلة السفر الطويلة، والمجهود الكبير في المواجهة الأخيرة أمام فلسطين، لكننا استعدنا خدمات بعض اللاعبين وندرك صعوبة المباراة أمام منافس قوي يمتلك لاعبين مميزين، وأنا أعتبره واحدا من أفضل منتخبات العالم لتواجد عدد من اللاعبين المحترفين»، مضيفا: «الأزرق اجتهد في التصفيات، وقدم مستويات مقنعة، وحاول أن يكون ضمن المنتخبات المنافسة لكنه لم يوفق».
من جهته، تقدم المدافع فهد الهاجري بالتهنئة للمنتخب الكوري على التأهل للمونديال، مضيفا: «مباراة مهمة أمام منتخب قوي جدا نكتسب من خلالها خبرة كبيرة والجميع لديه الرغبة في إحراز نتيجة إيجابية رغم الفوارق بين لاعبي المنتخبين».
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