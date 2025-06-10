كوريا الجنوبية تتقدم بالهدف الأول على الأزرق

سجل منتخب كوريا الجنوبية الهدف الأول في مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم عبر اللاعب جونغ وو جاي في الدقيقة 30 من اللقاء الذي يجمع المنتخبين في العاصمة سيئول ضمن الجولة العاشرة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم المقررة في أميركا وكندا والمكسيك 2026.

وكانت قد انطلقت مواجهة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في العاصمة سيئول ضمن الجولة العاشرة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم المقررة في أميركا وكندا والمكسيك 2026.

يذكر أن «الأزرق» خرج من سباق التصفيات بشكل نهائي لوقوعه في المركز السادس برصيد 5 نقاط، فيما انتزع بطاقتي التأهل المباشرتين إلى المونديال منتخبا كوريا الجنوبية متصدر الترتيب بـ 19 نقطة والأردن الثاني بـ 16، بينما توجه لخوض الملحق منتخب العراق ثالث الترتيب بـ 12 نقطة، فيما ستكون المواجهة بين سلطنة عمان بـ 10 نقاط وفلسطين بـ 9 نقاط في الـ 7:15 مساء اليوم الثلاثاء «نارية» للحصول على المركز الرابع المؤهل أيضا إلى الملحق.

وكان مدرب «الأزرق» الأرجنتيني خوان بيتزي قد قال خلال المؤتمر الصحافي: «مستعدون للمباراة، رغم رحلة السفر الطويلة، والمجهود الكبير في المواجهة الأخيرة أمام فلسطين، لكننا استعدنا خدمات بعض اللاعبين وندرك صعوبة المباراة أمام منافس قوي يمتلك لاعبين مميزين، وأنا أعتبره واحدا من أفضل منتخبات العالم لتواجد عدد من اللاعبين المحترفين»، مضيفا: «الأزرق اجتهد في التصفيات، وقدم مستويات مقنعة، وحاول أن يكون ضمن المنتخبات المنافسة لكنه لم يوفق».

من جهته، تقدم المدافع فهد الهاجري بالتهنئة للمنتخب الكوري على التأهل للمونديال، مضيفا: «مباراة مهمة أمام منتخب قوي جدا نكتسب من خلالها خبرة كبيرة والجميع لديه الرغبة في إحراز نتيجة إيجابية رغم الفوارق بين لاعبي المنتخبين».