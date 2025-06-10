انطلاق الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر غدا بمشاركة أكثر من 42 ألف طالب وطالبة



28833 طالبًا وطالبة في القسم العلمي و13584 في الأدبي يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي

199 مراقبًا وطنيًا يباشرون مهامهم في 179 لجنة لضبط سير الامتحانات وفق اللوائح

مكتب التفتيش والتدقيق يتابع تقارير المراقبين يوميًاً وإجراءات تصحيحية فورية عند الحاجة

217 حافلة مخصّصة لنقل صناديق الامتحانات من المطبعة السرية إلى مقار لجان سير الامتحانات

جميع الحافلات مزودة بأنظمة تتبّع إلكتروني تتيح للفرق المعنية متابعة حركة النقل لحظة بلحظة تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لتأمين نقل صناديق الامتحانات وتطبيق الإجراءات الميدانية



عبدالعزيز الفضلي

تنطلق صباح يوم غد الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 لطلبة الصف الثاني عشر، والبالغ عددهم 42417 طالبًا وطالبة من القسمين العلمي والأدبي، موزعين على مختلف المناطق التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة التربية في بيان صحافي، أن عدد المتقدمين من القسم العلمي بلغ 28833 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد المتقدمين في القسم الأدبي 13584، مؤكدة استكمال كل التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع المناطق التعليمية، لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

كما أكدت الوزارة اتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة التي تضمن توفير بيئة تربوية ملائمة، تسهم في تعزيز تركيز الطلبة ودعم أدائهم، مشيرة إلى أن جميع مقار لجان الامتحانات أصبحت مهيأة بالكامل لاستقبال المتعلمين والمتعلمات وسط انضباط والتزام من الإدارات المدرسية وجميع فرق العمل التربوي والإداري في مقار اللجان، التي تواصل جهودها لضمان انسيابية سير الامتحانات وفق أعلى معايير الجاهزية والتنظيم.

وفي سياق تعزيز الرقابة الميدانية، كشفت وزارة التربية عن تكليف 199 مراقبًا وطنيًا موزعين على 179 لجنة امتحانات، في إطار تفعيل منظومة رقابية دقيقة تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل باللوائح المنظمة، والحفاظ على نزاهة عملية سير الامتحانات.

وأضافت الوزارة: يقوم المراقبون الوطنيون برفع تقارير يومية تُعرض على مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، حيث يتم رصد مدى التقيد بالضوابط واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة على الفور، مما يضمن الشفافية والانضباط في سير الامتحانات.

وفي إطار التنسيق الأمني، أوضحت وزارة التربية استمرار تعاونها مع وزارة الداخلية لتأمين سير الامتحانات، بما يشمل عملية نقل صناديق الامتحانات إلى اللجان، ومتابعة تنفيذ التدابير الميدانية اللازمة للحفاظ على سريتها وسلامتها.

وذكرت وزارة التربية أنها وفّرت 217 حافلة مخصّصة لنقل صناديق الامتحانات من المطبعة السرية إلى مقار لجان سير الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية، ضمن خطة محكمة تنفّذ على فترتين تمتدان من ساعات الفجر وحتى ما قبل الظهر، وقد تم تزويد جميع الحافلات بأنظمة تتبّع إلكتروني مباشر، تتيح للفرق المعنية متابعة حركة النقل لحظة بلحظة، ما يعزز من كفاءة الإجراءات الرقابية ويضمن وصول الصناديق في الوقت المحدد وبأقصى درجات الأمان والسرية.

وتدعو وزارة التربية أولياء الأمور إلى مواصلة مساندة أبنائهم خلال فترة الامتحانات، من خلال التوجيه والدعم النفسي وتهيئة الأجواء الملائمة للاستذكار، انطلاقًا من دورهم الأساسي في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وتحفيزهم على الاجتهاد. كما تؤكد الوزارة حرصها على توفير كل سبل الدعم، من بينها "منصة استشير" الالكترونية التي تتيح الاستفادة من خدمات الإرشاد التربوي والنفسي طوال فترة الامتحانات.

وفي ختام بيانها، توجهت وزارة التربية بالدعاء بالتوفيق والنجاح لأبنائها وبناتها الطلبة، داعيةً إياهم إلى استثمار هذه المرحلة المصيرية بالتركيز والمثابرة، مؤكدة أن التفوق هو ثمرة الجد والاجتهاد، وأن النجاح حصاد طبيعي لمن يثابر ويسعى بعزيمة نحو تحقيق طموحاته.