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أوقاف دبي تخصص 2 مليون درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد لمرضى السرطان

أوقاف دبي تخصص 2 مليون درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد لمرضى السرطان

2025-06-10 08:01:12
(MENAFN- Al-Bayan)

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 2 مليون درهم لمؤسسة الجليلة ذراع العطاء لدبي دعما لمشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة الأفراد ليبلغ بذلك إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة عشرة ملايين درهم منذ إطلاق المشروع.

وأكد سعادة علي المطوع الامين العام لمؤسسة الاوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن المبادرة تأتي انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دعم المشاريع الوطنية التي تساهم في بناء مجتمع صحي متقدم وتحسين خدمات الصحة بالارتكاز على العمل الوقفي الإنساني مستدام.

وأضاف المطوع "اننا نحرص على ترسيخ سبل التعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان تأكيداً على التزام "أوقاف دبي" بالارتقاء بجودة حياة الأفراد والإسهام بتوفير خدمات صحية عالية المستوى لكافة فئات المجتمع وتعزيز دور الوقف في تطوير الخدمات المجتمعية ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

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