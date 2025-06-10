أوقاف دبي تخصص 2 مليون درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد لمرضى السرطان

أوقاف دبي تخصص 2 مليون درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد لمرضى السرطان
قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 2 مليون درهم لمؤسسة الجليلة ذراع العطاء لدبي دعما لمشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة الأفراد ليبلغ بذلك إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة عشرة ملايين درهم منذ إطلاق المشروع.
وأكد سعادة علي المطوع الامين العام لمؤسسة الاوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن المبادرة تأتي انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دعم المشاريع الوطنية التي تساهم في بناء مجتمع صحي متقدم وتحسين خدمات الصحة بالارتكاز على العمل الوقفي الإنساني مستدام.
وأضاف المطوع "اننا نحرص على ترسيخ سبل التعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان تأكيداً على التزام "أوقاف دبي" بالارتقاء بجودة حياة الأفراد والإسهام بتوفير خدمات صحية عالية المستوى لكافة فئات المجتمع وتعزيز دور الوقف في تطوير الخدمات المجتمعية ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".
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