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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

2025-06-10 07:05:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفاد شهود عيان، بأن العشرات اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

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