الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى تركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الخطوط الجوية السورية أن أولى رحلاتها من دمشق إلى إسطنبول ستنطلق اليوم الثلاثاء، معلنة بذلك استئناف رحلاتها مع تركيا بعد توقف دام سنوات بسبب الأزمة السورية.وقالت الخطوط الجوية السورية، في منشور في صفحتها في "فيسبوك"، إن أولى الرحلات ستنطلق إلى إسطنبول في الساعة 17:30 من مطار دمشق الدولي بتوقيت سوريا على أن يكون الوصول إلى 19:30 إلى مطار إسطنبول بتوقيت دمشق.



وذكرت الشركة السورية أن هذه الرحلة تشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التواصل وتسهيل حركة السفر بين سوريا وتركيا.

وانسحبت العديد من شركات الطيران من سوريا مع انطلاق الأزمة السورية قبل 14 عاما. كذلك توقفت الرحلات الدولية مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، لكنها استؤنفت بعد ذلك بخدمات تقدمها حاليا الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية، بالإضافة إلى شركات الطيران السورية.

RT