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أمريكا .. راكب يتأخر عن الطائرة فيبلّغ عن قنبلة على متنها

أمريكا .. راكب يتأخر عن الطائرة فيبلّغ عن قنبلة على متنها

2025-06-10 07:05:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأميركية اعتقال رجل من ولاية ميشيغان أبلغ شركة الطيران بوجود قنبلة على متن طائرة تخلّف عن رحلتها.
ووفقًا لبيان صادر عن المدعي العام الأميركي في ولاية ميشيغان، جيروم إ. غورغون جونيور، وقعت الحادثة صباح الخميس الماضي قرابة الساعة 6:25 صباحًا في مطار ديترويت متروبوليتان.
وأوضحت التحقيقات أن جون تشارلز روبنسون، البالغ من العمر 23 عامًا من مدينة مونرو بولاية ميشيغان، استخدم هاتفًا محمولًا للاتصال بشركة "سبيريت إيرلاينز"، وأبلغهم بمعلومات زائفة حول وجود قنبلة على متن الرحلة رقم 2145 المتجهة من ديترويت إلى لوس أنجلوس.
وجاء في نص إفادة المحققين أن روبنسون قال خلال المكالمة: "كنت أتحدث بشأن الرحلة 2145، لأن لدي معلومات عنها، سيكون هناك شخص سيحاول تفجير المطار، وهناك من سيحاول تفجير تلك الرحلة 2145".
وعلى الفور، تم إلغاء الرحلة وإنزال جميع الركاب وأفراد الطاقم كإجراء احترازي. وقالت السلطات إن فرق الكشف عن المتفجرات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حضرت إلى الموقع وفتشت الطائرة بالكامل، ولم يُعثر على أي مواد متفجرة أو تهديد حقيقي.
وخلال التحقيق، اكتشف العملاء الفيدراليون أن روبنسون كان يُفترض أن يكون على متن الرحلة 2145، لكنه فوتها وتم إبلاغه في البوابة بأنه بحاجة إلى إعادة الحجز على رحلة أخرى.
وتم اعتقاله لاحقًا عند عودته إلى المطار لمحاولة الصعود على متن رحلة جديدة إلى لوس أنجلوس.
وذكرت السلطات أن روبنسون، بعد توقيفه، استمع إلى تسجيل المكالمة التي أجراها بنفسه، وأقرّ بأنه هو من قام بالاتصال، مؤكدًا أن رقم الهاتف المستخدم هو رقمه الشخصي، وقد استخدمه لمدة تقارب ست سنوات، كما أعطى موافقة خطية لتفتيش هاتفه المحمول.
وقد وُجّهت إلى روبنسون تهمتان:
استخدام هاتف محمول لتهديد أو نقل معلومات كاذبة تتعلق بمحاولة أو نية لتفجير طائرة باستخدام مادة متفجرة.
تقديم بلاغ كاذب وإثارة الذعر.
وقال المدعي العام غورغون: "لا أحد في أميركا يريد سماع كلمتي 'قنبلة وطائرة' في جملة واحدة، مثل هذه التهديدات تقوّض الشعور الجماعي بالأمن وتهدر موارد أجهزة إنفاذ القانون".
من جهته، قال العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت، شيفوريا غيبسون: "أي شخص يهدد بتفجير طائرة ويعرض السلامة العامة للخطر سيتم التحقيق معه بسرعة وتقديمه للعدالة".
ووفقًا للوثائق القضائية، مثل روبنسون أمام المحكمة الفيدرالية في ديترويت بعد ظهر يوم الجمعة، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دولار، ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع الأولية في قضيته في 27 يونيو الجاري.
وتواصل وكالة التحقيقات الفيدرالية التحقيق في القضية حتى الآن.
روسيا اليوم


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