خطة أمنية شاملة لتوفير أفضل الخدمات لتأمين مباراة الأردن والعراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوعز مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير، تزامنا مع إقامة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا السياق.



وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية وحدات أمن الملاعب وانتشارها في مواقعها لتأمين اللقاء المرتقب، ضمن خطة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، بهدف تسهيل دخول الجماهير إلى الملعب في أجواء آمنة ومنظمة.



وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية منذ الوصول إلى محيط الملعب، حيث لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة إلكترونية مسبقة، نظراً لنفاد جميع التذاكر وفق نظام الحجز الإلكتروني المعتمد.



ودعت مديرية الأمن العام مستخدمي الطرق المحيطة بموقع المباراة إلى التعاون مع رقباء السير، وركن مركباتهم في أماكن بعيدة عن الملعب، مع البحث عن طرق بديلة لتجنّب الازدحامات المرورية قبيل انطلاق المباراة.



وأكدت المديرية أن جماهير الكرة الأردنية عُرفت دوماً بالروح الرياضية العالية والالتزام.



كما أشارت إلى تواجد كوادر الشرطة المجتمعية في محيط الملعب، بالتنسيق مع القيادات والمديريات المعنية، لتقديم المساعدة والإرشاد للجماهير وتعزيز التواصل معهم بما يضمن سلامتهم وراحتهم.