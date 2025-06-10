خطة أمنية شاملة لتوفير أفضل الخدمات لتأمين مباراة الأردن والعراق

خطة أمنية شاملة لتوفير أفضل الخدمات لتأمين مباراة الأردن والعراق
وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية وحدات أمن الملاعب وانتشارها في مواقعها لتأمين اللقاء المرتقب، ضمن خطة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، بهدف تسهيل دخول الجماهير إلى الملعب في أجواء آمنة ومنظمة.
وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية منذ الوصول إلى محيط الملعب، حيث لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة إلكترونية مسبقة، نظراً لنفاد جميع التذاكر وفق نظام الحجز الإلكتروني المعتمد.
ودعت مديرية الأمن العام مستخدمي الطرق المحيطة بموقع المباراة إلى التعاون مع رقباء السير، وركن مركباتهم في أماكن بعيدة عن الملعب، مع البحث عن طرق بديلة لتجنّب الازدحامات المرورية قبيل انطلاق المباراة.
وأكدت المديرية أن جماهير الكرة الأردنية عُرفت دوماً بالروح الرياضية العالية والالتزام.
كما أشارت إلى تواجد كوادر الشرطة المجتمعية في محيط الملعب، بالتنسيق مع القيادات والمديريات المعنية، لتقديم المساعدة والإرشاد للجماهير وتعزيز التواصل معهم بما يضمن سلامتهم وراحتهم.
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