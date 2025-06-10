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مسيرات إسرائيلية تستهدف عناصر من حماس اشتبكوا مع أبو شباب

مسيرات إسرائيلية تستهدف عناصر من حماس اشتبكوا مع أبو شباب

2025-06-10 07:05:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر إسرائيلية، أمس الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين من حركة حماس حاولوا استهداف جماعة ياسر أبو شباب في قطاع غزة.
ونقلت قناة i24NEWS عن المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تدخل في اشتباك بالأسلحة النارية بين حركة حماس وجماعة أبو شباب، ونفذ غارة جوية لدعم الأخيرة.
واندلعت اشتباكات قرب منتصف الليل بين عناصر من حماس وعناصر من الميليشيا جنوب قطاع غزة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، وتكبّد كلٌّ منهما عددًا من القتلى.
وخلال الاشتباكات، أرسلت إسرائيل طائرة من دون طيار، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت ما يجري، ثم هاجمت 4 عناصر من حركة حماس، ما يجعل هذا أول هجوم إسرائيلي في غزة يهدف لمساعدة جماعة فلسطينية ضد حماس.
في هذه الأثناء، أعلنت جماعة أبو شباب، الثلاثاء، عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في خانيونس، بالقرب من مواقعها شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وكتب غسان الدهيني، نائب ياسر أبو شباب، في منشور على فيسبوك: "مجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية نصبت كمينًا لمجموعة من ذراع حماس".
وأضاف: "استخدمت القوات الشعبية قاذفات مضادة للطائرات لأول مرة... وعادت المجموعة إلى قواعدها".
كما أوضح في المنشور قائمة بأسماء مسلحي حماس الذين استشهدوا على أيديهم، خلال الحرب.
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