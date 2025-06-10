مسيرات إسرائيلية تستهدف عناصر من حماس اشتبكوا مع أبو شباب

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مسيرات إسرائيلية تستهدف عناصر من حماس اشتبكوا مع أبو شباب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر إسرائيلية، أمس الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين من حركة حماس حاولوا استهداف جماعة ياسر أبو شباب في قطاع غزة.
ونقلت قناة i24NEWS عن المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تدخل في اشتباك بالأسلحة النارية بين حركة حماس وجماعة أبو شباب، ونفذ غارة جوية لدعم الأخيرة.
واندلعت اشتباكات قرب منتصف الليل بين عناصر من حماس وعناصر من الميليشيا جنوب قطاع غزة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، وتكبّد كلٌّ منهما عددًا من القتلى.
وخلال الاشتباكات، أرسلت إسرائيل طائرة من دون طيار، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت ما يجري، ثم هاجمت 4 عناصر من حركة حماس، ما يجعل هذا أول هجوم إسرائيلي في غزة يهدف لمساعدة جماعة فلسطينية ضد حماس.
في هذه الأثناء، أعلنت جماعة أبو شباب، الثلاثاء، عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في خانيونس، بالقرب من مواقعها شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وكتب غسان الدهيني، نائب ياسر أبو شباب، في منشور على فيسبوك: "مجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية نصبت كمينًا لمجموعة من ذراع حماس".
وأضاف: "استخدمت القوات الشعبية قاذفات مضادة للطائرات لأول مرة... وعادت المجموعة إلى قواعدها".
كما أوضح في المنشور قائمة بأسماء مسلحي حماس الذين استشهدوا على أيديهم، خلال الحرب.
href="" target="_blank">ٍسكاي نيو
ونقلت قناة i24NEWS عن المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تدخل في اشتباك بالأسلحة النارية بين حركة حماس وجماعة أبو شباب، ونفذ غارة جوية لدعم الأخيرة.
واندلعت اشتباكات قرب منتصف الليل بين عناصر من حماس وعناصر من الميليشيا جنوب قطاع غزة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، وتكبّد كلٌّ منهما عددًا من القتلى.
وخلال الاشتباكات، أرسلت إسرائيل طائرة من دون طيار، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت ما يجري، ثم هاجمت 4 عناصر من حركة حماس، ما يجعل هذا أول هجوم إسرائيلي في غزة يهدف لمساعدة جماعة فلسطينية ضد حماس.
في هذه الأثناء، أعلنت جماعة أبو شباب، الثلاثاء، عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في خانيونس، بالقرب من مواقعها شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وكتب غسان الدهيني، نائب ياسر أبو شباب، في منشور على فيسبوك: "مجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية نصبت كمينًا لمجموعة من ذراع حماس".
وأضاف: "استخدمت القوات الشعبية قاذفات مضادة للطائرات لأول مرة... وعادت المجموعة إلى قواعدها".
كما أوضح في المنشور قائمة بأسماء مسلحي حماس الذين استشهدوا على أيديهم، خلال الحرب.
href="" target="_blank">ٍسكاي نيو
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