  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصر تضع هدفها القضاء على مرض خطير

مصر تضع هدفها القضاء على مرض خطير

2025-06-10 07:05:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحكومة تستعد للقضاء التام على مرض الجذام والوصول إلى صفر حالات بحلول عام 2030.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود واستعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الاهتمام بالخدمات الصحية يُعد بُعدًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشددًا على ضرورة تعزيز السياسات التي تؤمّن حياة صحية للأفراد وتقضي على الأمراض المعدية وغير المعدية، مع دعم المتعافين وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأشار إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي "سي" و"بي"، والملاريا، وشلل الأطفال، معربًا عن ثقته في القضاء على مرض الجذام وإعلان مصر خالية منه.
واستعرض وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في مكافحة الجذام، موضحًا أن الوزارة تتبنى منهجية تتماشى مع الاتجاه العالمي للقضاء على المرض، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها عبر 27 عيادة للأمراض الجلدية والجذام التابعة لإدارة مكافحة الجذام بقطاع الطب الوقائي. وأضاف أن الوزارة توفر الدعم الاجتماعي والنفسي للمتأثرين لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مع تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والاختصاصيين الاجتماعيين على تأهيل المرضى طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن رؤية الوزارة تهدف إلى الوصول إلى صفر حالات جذام بحلول عام 2030، من خلال الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات. وأشار إلى أن جميع مستعمرات الجذام العالمية تم إلغاؤها، مؤكدًا أن المرض غير معدٍ بعد الجرعة الأولى من العلاج، وأن المرضى يمكن علاجهم في أي مستشفى عام دون حاجة للعزل.
وتطرق الوزير إلى مستعمرتي الجذام في أبي زعبل والعامرية، مشيرًا إلى أن المرضى الموجودين في مستعمرة الإسكندرية متعافون تمامًا ولا توجد حالات نشطة تحتاج إلى عزل، وأنهم يمكنهم مغادرة المستعمرة والاندماج في المجتمع مع متابعة علاجهم في العيادات الخارجية. وأضاف أن معظم مرضى مستعمرة أبي زعبل يُعتبرون حالات عيادات خارجية ويمكنهم تلقي العلاج في أي مستشفى عام.
وأكد محافظ الإسكندرية أن عدد المرضى في مستعمرة العامرية يصل إلى نحو 26 مريضًا، وقد تم شفاؤهم وتأهيلهم بالكامل. من جانبه، أوضح محافظ القليوبية أن أعداد المرضى في مستعمرة أبي زعبل تتقلص، حيث إن المستشفى لا تستقبل حالات جديدة بسبب تغير طريقة علاج المرض.
روسيا اليوم


MENAFN10062025000208011052ID1109655436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث