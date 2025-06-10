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بتر يدي محكومين أُدينا بالسرقة في إيران

بتر يدي محكومين أُدينا بالسرقة في إيران

2025-06-10 07:05:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ عقوبة قطع اليد في رجلين أُدينا بسرقات عدة وجرائم أخرى في محافظة أصفهان وسط البلاد، في عقوبة ينص عليها قانون العقوبات نادرًا ما تُنفّذ.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الحكمين الصادرين بحق الرجلين اللذين لم تُكشف هويتهما نُفِّذا بعدما أيدتهما المحكمة العليا.
ونقل الموقع عن أسد الله جعفري، رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، قوله: "نُفِّذ حكم قطع اليد بحق لصين محترفين، أُدينا بقضايا سرقة متعددة وجرائم مثل التخريب والإيذاء البدني المتعمَّد".
ودانت منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان مرارًا تنفيذ أحكام قطع اليد في إيران في السنوات الأخيرة، والتي تقوم على قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى.
وأكد جعفري أن "القضية استوفت كل الإجراءات القانونية من خلال مكتب المدعي العام، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف"، مشددًا على أن القضاء سيواصل التعامل بحزم مع الأعمال التي تهدد السلامة العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أن "الرد الحازم والقانوني على البلطجية واللصوص، بما في ذلك من ينشلون الحقائب والهواتف المحمولة، ما زال من الأولويات".
روسيا اليوم


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