السلط: العمل على إطلاق أول مركز متخصص بصيانة وترميم الأبنية التراثية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعمل بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع مجلس محافظة البلقاء على إطلاق أول مركز متخصص في صيانة وترميم الأبنية التراثية في مبنى فلاح الحمد التراثي الذي استكملت أعمال الصيانة والترميم فيه مؤخرا.



ويعد مشروع ترميم بيت فلاح الحمد التراثي، الذي خصص له مجلس المحافظة مبلغ 430 ألف دينار من موازنته لإعادة ترميمه وتجهيزه ليصبح مركزًا للتدريب على أعمال صيانة وترميم المباني التراثية، أحد المشاريع التي حظيت باهتمام كبير في مدينة السلط ، وسط طموح بأن يكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال لندرته.



ويقع بيت فلاح الحمد في منطقة "وادي الأكراد" على الشارع الرئيس المسمى بـ"شارع سعيد أبو جابر"، في مدينة السلط، وكان بني في الفترة بين عامي 1890 و1918، ويتكون من طابقين، هما الطابق الأرضي، وقد استخدم كطاحونة استمرت بالعمل حتى فترة السبعينيات، ثم استخدم فيما بعد كإسطبلات، فيما استخدم الطابق الأول فيه كمضافة.



وأكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة، أن مجلس المحافظة قام بتخصيص 430 ألف دينار من موازنته لذلك المشروع، إيمانًا منه بأهميته في خدمة مدينة السلط ومحافظة البلقاء ككل من حيث الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي وحمايته، وكذلك السعي من خلال المشروع لتوفير فرص تدريب نوعية أو عمل للشبان والفتيات في مجال يعد نادرًا على مستوى الإقليم.



وأضاف، أن المجلس تبنى فكرة إعادة تأهيل مبنى فلاح الحمد ليصار إلى تحويله إلى مركز متخصص في ترميم المباني التراثية وتابع المشروع منذ بدايته إيمانًا منه بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية لمدينة السلط المدرجة على قائمة التراث العالمي كمدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية وبما تمتلكه من تاريخ عريق وتراث معماري فريد يضم نحو 650 مبنى تراثيًا في نسيجها المعماري القديم.



وشدد العواملة على ضرورة، أن يدار المشروع بعد انطلاقته رسميًا بما يخدم أبناء محافظة البلقاء، ويسهم في تشكيل علامة فارقة على مستوى المملكة والإقليم.



وأشار إلى أن الهدف من المركز، هو بناء قدرات مهنية محلية في مجال الترميم إلى جانب توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء المحافظة وخفض التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة والترميم.



وبين العواملة، أنه جرى تنفيذ المشروع بالكامل بالتعاون ما بين مجلس المحافظة وبلدية السلط الكبرى ومديرية الآثار وفق معايير الترميم المعتمدة مع تطوير مرافقه لخدمة أهداف المشروع ويضمن واستمراريته، مؤكدًا استعداد المجلس للتعاون ودعم المشروع لضمان إنجازه وتحقيق أهدافه رغم جاهزيته.



وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن الهدف من المركز الحفاظ على الإرث الحضاري والطابع العمراني المميز في السلط، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الترميم، ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وأضاف، أن مبنى "فلاح الحمد" يعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، وأن إنشاء مركز الترميم سيكون بالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة إعمار السلط.



وأشار الحياري إلى أن الدراسات لإنشاء المركز ستركز على تدريب الكوادر الفنية وفق أسس علمية وعملية، بما يتناسب مع هوية السلط المعمارية ويعزز مكانتها كوجهة سياحية تراثية، كما سيكون المركز الجهة الرسمية المعتمدة لإصدار شهادات للفنيين واعتمادهم مختصين في مجال الصيانة والترميم.



وبينت مديرة وحدة تطوير مشاريع وسط مدينة السلط المهندسة غيداء الخرابشة، أنه جرى تشكيل لجنة مختصة لإعداد خطة إدارة وتشغيل مركز الصيانة والترميم، وأن من أهم أهدافه أن يكون مرجعًا رئيسًا لإدارة أعمال الترميم، عبر دراسة تصنيف المباني وتحديد استخداماتها بما يتناسب مع تصميمها وطاقتها الاستيعابية، وما سيضمن استدامة الإرث الثقافي والعمراني.



ومن المتوقع، أن يسهم المركز في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب خبرات دولية في مجال الحفاظ على التراث، تماشيًا مع تصنيف السلط كمدينة تراثية عالمية ضمن قائمة اليونسكو.



كما سيسهم المركز في إقبال أصحاب المباني التراثية لصيانتها وترميمها بعد توفر كوادر فنية متخصصة من أبناء المدينة.