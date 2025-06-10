الأسهم العالمية تترقب نتائج محادثات تجارية بين الصين وأمريكا

الأسهم العالمية تترقب نتائج محادثات تجارية بين الصين وأمريكا
واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 553.12 نقطة خلال التداولات.
ولا تزال الأنظار تتجه نحو المحادثات، التي تجري في لندن بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ يترقب المستثمرون باهتمام كبير أي مؤشرات على إحراز تقدم أو تحسن في العلاقات.
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن المحادثات بشكل إيجابي، لكنه لم يوضح أي تفاصيل عن كيفية تهدئة الحرب التجارية، التي تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.
وقوبل ارتفاع مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات واحداً في المئة بتراجع 0.8 في المئة، و0.4 في المئة لمؤشري أسهم الخدمات المالية والأسهم الصناعية على الترتيب.
وارتفع سهم نوفو نورديسك الدنماركية نحو اثنين في المئة، بعد تقرير بشأن استحواذ صندوق التحوط النشط بارفوس أست مانجمنت على حصة في شركة الأدوية.
وصعد سهم بيلواي أربعة بالمئة، بعد أن رفعت شركة بناء المنازل البريطانية توقعاتها لحجم الإنتاج للعام بأكمله.
وقفز سهم أبيردين خمسة في المئة بعد أن رفه جي.بي.مورجان توصيته ((بزيادة الوزن)) لسهم شركة إدارة الصناديق من ((محايد)).
اليابان
وارتفعت الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، وتفاؤل المستثمرين بشأن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسواق الديون.
وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.9 في المئة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المئة.
وقال وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة ستعمل على ضمان الثقة بسوق السندات الحكومية اليابانية، وذلك بعد يوم من تقرير لـ((رويترز)) أفاد بأن وزارة المالية تدرس إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العوائد.
وقالت ماكي ساوادا، خبيرة استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: ((نرى أن انخفاض أسعار الفائدة، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الين يدعمان سوق الأسهم اليابانية)).
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