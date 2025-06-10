الأسهم العالمية تترقب نتائج محادثات تجارية بين الصين وأمريكا

MENAFN - Al-Bayan) ">استقرت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، متخطية خسائرها الطفيفة، التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب، للحصول على إشارات جديدة من المفاوضات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 553.12 نقطة خلال التداولات.

ولا تزال الأنظار تتجه نحو المحادثات، التي تجري في لندن بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ يترقب المستثمرون باهتمام كبير أي مؤشرات على إحراز تقدم أو تحسن في العلاقات.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن المحادثات بشكل إيجابي، لكنه لم يوضح أي تفاصيل عن كيفية تهدئة الحرب التجارية، التي تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

وقوبل ارتفاع مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات واحداً في المئة بتراجع 0.8 في المئة، و0.4 في المئة لمؤشري أسهم الخدمات المالية والأسهم الصناعية على الترتيب.

وارتفع سهم نوفو نورديسك الدنماركية نحو اثنين في المئة، بعد تقرير بشأن استحواذ صندوق التحوط النشط بارفوس أست مانجمنت على حصة في شركة الأدوية.

وصعد سهم بيلواي أربعة بالمئة، بعد أن رفعت شركة بناء المنازل البريطانية توقعاتها لحجم الإنتاج للعام بأكمله.

وقفز سهم أبيردين خمسة في المئة بعد أن رفه جي.بي.مورجان توصيته ((بزيادة الوزن)) لسهم شركة إدارة الصناديق من ((محايد)).

اليابان

وارتفعت الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، وتفاؤل المستثمرين بشأن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسواق الديون.

وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.9 في المئة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المئة.

وقال وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة ستعمل على ضمان الثقة بسوق السندات الحكومية اليابانية، وذلك بعد يوم من تقرير لـ((رويترز)) أفاد بأن وزارة المالية تدرس إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العوائد.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: ((نرى أن انخفاض أسعار الفائدة، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الين يدعمان سوق الأسهم اليابانية)).