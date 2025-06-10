سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تعدل إطارها التنظيمي للأصول الرقمية

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية (السلطة)، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تنفيذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، على أن تدخل حيز التنفيذ فوراً. ويأتي تنفيذ هذه التعديلات بعد مشاورات موّسعة مع الجهات المعنية في القطاع، واستناداً إلى الملاحظات الواردة بشأن الورقة التشاورية رقم 11 لسنة 2024.

تركز التعديلات المنفذة على مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية (VAs) للاستخدام كونها أصولاً افتراضية مقبولة (AVAs) في أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال والرسوم المناسبة للأشخاص المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية (شركات الأصول الافتراضية)، كما تنص التعديلات على منح صلاحية محددة للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتكرس قواعد تؤكد النهج الحالي لأبوظبي العالمي (ADGM) بشأن حظر استخدام الرموز، التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل أبوظبي العالمي (ADGM)، وأخيراً توسع التعديلات نطاق الاستثمارات، التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء الاستثمار فيها.

قامت السلطة بتحديث الإرشادات المتعلقة بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك لتعكس التدابير المنفّذّة، ولتوفير مزيد من التوجيه لشركات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بتطبيق معايير تقييم الأصول الافتراضية المقبولة (AVA).

وأفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): يشكّل تنفيذ هذه التعديلات خطوة مفصلية في تطوّر الإطار التنظيمي الذي وضعته السلطة لتنظيم الأصول الافتراضية. فمن خلال مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، قمنا بتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل أكبر لتوفير اليقين التنظيمي الذي يحتاجه المشاركون في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الاستجابة للمخاطر المتطورة في منظومة الأصول الرقمية. ونؤمن بأن هذه الخطوة ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي (ADG