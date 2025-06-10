سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تعدل إطارها التنظيمي للأصول الرقمية

سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تعدل إطارها التنظيمي للأصول الرقمية
تركز التعديلات المنفذة على مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية (VAs) للاستخدام كونها أصولاً افتراضية مقبولة (AVAs) في أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال والرسوم المناسبة للأشخاص المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية (شركات الأصول الافتراضية)، كما تنص التعديلات على منح صلاحية محددة للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتكرس قواعد تؤكد النهج الحالي لأبوظبي العالمي (ADGM) بشأن حظر استخدام الرموز، التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل أبوظبي العالمي (ADGM)، وأخيراً توسع التعديلات نطاق الاستثمارات، التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء الاستثمار فيها.
قامت السلطة بتحديث الإرشادات المتعلقة بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك لتعكس التدابير المنفّذّة، ولتوفير مزيد من التوجيه لشركات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بتطبيق معايير تقييم الأصول الافتراضية المقبولة (AVA).
وأفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): يشكّل تنفيذ هذه التعديلات خطوة مفصلية في تطوّر الإطار التنظيمي الذي وضعته السلطة لتنظيم الأصول الافتراضية. فمن خلال مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، قمنا بتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل أكبر لتوفير اليقين التنظيمي الذي يحتاجه المشاركون في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الاستجابة للمخاطر المتطورة في منظومة الأصول الرقمية. ونؤمن بأن هذه الخطوة ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي (ADG
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