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تسرب نفطي على طول 30 كم في نهر ينيسي جنوب وسط روسيا

تسرب نفطي على طول 30 كم في نهر ينيسي جنوب وسط روسيا

2025-06-10 07:05:40
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت إدارة منطقة كازاتشينسكي في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا الشرقية جنوب وسط روسيا، عن تسرب وقود الديزل على طول 30 كم في نهر ينيسي بالإقليم من سفينة تعرضت لحادث في النهر المذكور.

وقالت إدارة المنطقة في بيان: "امتدت طبقة النفط لحوالي 30 كيلومترًا من موقع الحادث، ورصدت بالقرب من قرية كورباتوفو في مقاطعة كازاشينسكي، وتعرض مجرى النهر للتلوث جزئيًا، حيث تركزت المنتجات النفطية على الضفة اليمنى، في المنطقة الساحلية، واستقرت على الشاطئ وفي الخلجان.

ويجرف التيار جزءا من الملوثات إلى المجرى الرئيسي، ما يؤدي إلى وصولها إلى مسار الملاحة النهرية".

وأوضحت إدارة المقاطعة، أن الإجراءات الإضافية للقضاء على آثار التسرب تتضمن تركيب سلاسل إضافية من الحواجز العائمة في الجزء السفلي من النهر بعد بلدة كازاتشينسكوي مباشرة وُمعالَجة المناطق الملوثة بمواد ماصة متخصصة (سوربانت) لامتصاص المواد النفطية وكواشف كيميائية متخصصة مصممة خصيصاً لتحليل المواد الهيدروكربونية.

وكانت خدمة الدفاع المدني والطوارئ الموحدة (EDDS) في منطقة ينيسيسكي قد أعلنت في 8 يونيو الجاري أن سفينة في منطقة كازاتشينسكي تعرضت لثقب في نهر ينيسي، ما أدى إلى تسرب ما بين 10 و15 طنا من وقود الديزل إلى المياه.

واليوم الإثنين ذكرت النيابة العامة للنقل في سيبيريا الغربية أن السفينة اصطدمت بعائق تحت الماء، وهي الآن غارقة جزئيا؛ فيما أعلنت لجنة التحقيق التابعة للهيئة الروسية للنقل فبين الأقاليم ي المنطقة الشرقية عن بدء تحقيق في الحادث.

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