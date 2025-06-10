  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيفا ينشئ قسما للنظر في قضايا مونديال الأندية

فيفا ينشئ قسما للنظر في قضايا مونديال الأندية

2025-06-10 07:05:40
(MENAFN- Al-Bayan) "> أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنشاء قسم مختص داخل محكمة التحكيم الرياضي (CAS) خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، للنظر في النزاعات المرتبطة بالبطولة، وذلك استناداً إلى المادة 50 من النظام الأساسي للفيفا.

ومن المقرر أن يبدأ عمل هذا القسم اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل، وسيختص بالنظر في القضايا القانونية التي تنشأ خلال فترة البطولة أو تتصل بها بشكل مباشر.

وسيضم هذا القسم محكّمين متخصصين في منازعات كرة القدم من ذوي الخبرة في محكمة التحكيم الرياضي.

ويهدف القسم الجديد إلى إصدار قرارات سريعة وفعالة، في غضون 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ تقديم النزاع، بما يضمن سلاسة سير البطولة وعدم تأثرها بأي خلافات قانونية.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" بنشر القواعد الخاصة بهذا الإجراء التحكيمي، وتم إبلاغ الأندية المشاركة به.

MENAFN10062025000110011019ID1109655430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث