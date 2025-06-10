فيفا ينشئ قسما للنظر في قضايا مونديال الأندية

فيفا ينشئ قسما للنظر في قضايا مونديال الأندية
ومن المقرر أن يبدأ عمل هذا القسم اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل، وسيختص بالنظر في القضايا القانونية التي تنشأ خلال فترة البطولة أو تتصل بها بشكل مباشر.
وسيضم هذا القسم محكّمين متخصصين في منازعات كرة القدم من ذوي الخبرة في محكمة التحكيم الرياضي.
ويهدف القسم الجديد إلى إصدار قرارات سريعة وفعالة، في غضون 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ تقديم النزاع، بما يضمن سلاسة سير البطولة وعدم تأثرها بأي خلافات قانونية.
وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" بنشر القواعد الخاصة بهذا الإجراء التحكيمي، وتم إبلاغ الأندية المشاركة به.
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