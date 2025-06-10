"البتكوين" تلامس 110 آلاف دولار من جديد

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد إقبال الشركات على الأصول الرقمية.

وقفزت عملة البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 109.504 دولارات خلال التداولات، وتستحوذ على نحو 62.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 6.7% عند 2.693 دولار، كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة 2.12% إلى 159 دولاراً، وزاد سعر عملة دوج كوين بنسبة 4.2% إلى 0.19 دولار.

فيما ارتفع سعر عملة ((اكس آر بي)) 1.6% إلى 2.29 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.41 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 135.16 مليار دولار، وفقاً لبيانات ((كوين ماركت كاب)).

وزادت شركة ((سمارتر ويب)) المدرجة في بورصة لندن، احتياطاتها من البيتكوين، من خلال شراء نحو 45.32 وحدة من الأصل المشفر الأعلى من حيث القيمة السوقية، ليصل إجمالي ما تحتفظ به الشركة إلى 168 بيتكوين.

غسل أموال

من جهة أخرى وجهت السلطات الأمريكية اتهامات خطيرة لمؤسس شركة مدفوعات رقمية مقرها الولايات المتحدة، بتشغيل شبكة دولية لغسل الأموال، تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، لصالح بنوك روسية خاضعة للعقوبات ومؤسسات أخرى.

المتهم، يوري غوغنين، روسي يبلغ من العمر 38 عاماً، ويقيم في مانهاتن، اعتقل يوم الاثنين ووجهت إليه 22 تهمة تشمل الاحتيال المصرفي، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وغسل الأموال، وتجاهل قوانين مكافحة غسل الأموال، بحسب ما ذكرته شبكة ((CNBC)).

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن غوغنين حوّل شركته إلى ((قناة سرية للأموال القذرة))، حيث استخدم شركتيه Evita Investments وEvita Pay، لمعالجة أكثر من 530 مليون دولار بين يونيو 2023 ويناير 2025، عبر النظام المالي الأمريكي ومنصات العملات الرقمية، مستخدماً بشكل أساسي عملة ((تيذر)) المستقرة المرتبطة بالدولار.