"البتكوين" تلامس 110 آلاف دولار من جديد

"البتكوين" تلامس 110 آلاف دولار من جديد
وقفزت عملة البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 109.504 دولارات خلال التداولات، وتستحوذ على نحو 62.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
كما صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 6.7% عند 2.693 دولار، كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة 2.12% إلى 159 دولاراً، وزاد سعر عملة دوج كوين بنسبة 4.2% إلى 0.19 دولار.
فيما ارتفع سعر عملة ((اكس آر بي)) 1.6% إلى 2.29 دولار.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.41 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 135.16 مليار دولار، وفقاً لبيانات ((كوين ماركت كاب)).
وزادت شركة ((سمارتر ويب)) المدرجة في بورصة لندن، احتياطاتها من البيتكوين، من خلال شراء نحو 45.32 وحدة من الأصل المشفر الأعلى من حيث القيمة السوقية، ليصل إجمالي ما تحتفظ به الشركة إلى 168 بيتكوين.
غسل أموال
من جهة أخرى وجهت السلطات الأمريكية اتهامات خطيرة لمؤسس شركة مدفوعات رقمية مقرها الولايات المتحدة، بتشغيل شبكة دولية لغسل الأموال، تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، لصالح بنوك روسية خاضعة للعقوبات ومؤسسات أخرى.
المتهم، يوري غوغنين، روسي يبلغ من العمر 38 عاماً، ويقيم في مانهاتن، اعتقل يوم الاثنين ووجهت إليه 22 تهمة تشمل الاحتيال المصرفي، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وغسل الأموال، وتجاهل قوانين مكافحة غسل الأموال، بحسب ما ذكرته شبكة ((CNBC)).
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن غوغنين حوّل شركته إلى ((قناة سرية للأموال القذرة))، حيث استخدم شركتيه Evita Investments وEvita Pay، لمعالجة أكثر من 530 مليون دولار بين يونيو 2023 ويناير 2025، عبر النظام المالي الأمريكي ومنصات العملات الرقمية، مستخدماً بشكل أساسي عملة ((تيذر)) المستقرة المرتبطة بالدولار.
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