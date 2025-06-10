إبسون تدعم القطاعات المختلفة مع روبوت متطور

إبسون تدعم القطاعات المختلفة مع روبوت متطور
وتتمتع إبسون بخبرة تزيد على 40 عاماً من في مجال الروبوتات الصناعية، وتهدف إلى توسيع عروض منتجات الأتمتة التي تقدمها إلى ما وراء عمليات التصنيع التقليدية. وتعمل الشركة على تسريع جهودها الرامية إلى تقديم حلول متعددة القدرات تركز على مهام محددة في طيف واسع من القطاعات، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة في قطاعات مثل المختبرات ومنشآت الأبحاث.
وكان قطاع التصنيع قد واجه خلال الأعوام القليلة الماضية انخفاضاً في العمالة الماهرة، وضغوطاً متصاعدة من أجل تحسين الإنتاجية. وفي ذات الوقت، يحتاج قطاع علوم الحياة إلى مستويات متناهية من الدقة وإعادة الإنتاج ومعايير نظافة صارمة بهدف منع التلوث. ونتيجة لذلك، فإن هناك حاجة متنامية في بيئات المختبرات والصناعات الدوائية لروبوتات تعاونية قادرة على إتمام مهام دقيقة بمستويات سلامة ونظافة عالية.
وستقوم إبسون من خلال هذا الإطلاق بتعزيز الأتمتة في قطاع التصنيع، وتمكين إجراء عمليات أكثر ذكاء ونظافة وكفاءة في مجالات علوم الحياة والصناعات الدوائية وغيرها.
ويتمتع الروبوت الجديد بالمزايا التالية:
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ذراع روبوتية متوازنة بشكل مثالي
بفضل قدرتها على نقل حمولة تصل إلى 6 كيلوجرامات وذراع يبلغ طولها 900 ميليمتر، تتميز الذراع الروبوتية بتصميم رائد في القطاع1 من حيث خفة الوزن وتوفير المساحة، ما يجعلها مناسبة لنقل المواد في المختبرات ودمجها في خطوط الإنتاج. وبفضل وزنها الذي لا يتجاوز 17 كيلوجراماً، تتيح بنية الذراع خفيفة الوزن سهولة نقلها وإعادة تركيبها حسب الحاجة. كما أن حجمها الصغير يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات ذات المساحات المحدودة، كما تسهم في سهولة تكيفها مع التغيرات في خطط العمليات، ما يضمن نشرها بمرونة في مجموعة واسعة من البيئات.
1 بحسب أبحاث إبسون
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وحدة تحكم مدمجة وخفيفة الوزن مصممة للتركيب على الروبوتات المتنقلة
تم تصميم وحدة التحكم بطريقة تتيح الدمج في الروبوتات المتنقلة مثل المركبات الموجهة آلياً (AGVs) والروبوتات المتنقلة الذاتية (AMRs)، وتبلغ أبعادها“العرض 440 × العمق 205 × الارتفاع 135 ميليمتر”، ويقل وزنها عن 6 كيلوجرامات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تصميمها المدمج وخفيف الوزن إمكانية تركيبها بكفاءة مع توفير في المساحة.
توافق واسع مع مصادر الطاقة
يتوافق الروبوت التعاوني مع مصادر طاقة تتراوح بين 100 إلى 230 فولت تيار متناوب (VAC)، و48 فولت تيار مستمر (VDC)، ما يجعله قابلاً للتكيف مع بيئات العمل المتنوعة.
مناسب لبيئات العمل النظيفة
يتميّز هذا الروبوت التعاوني بقدرات نقل نظيفة تمتثل لمعايير“آيزو” (ISO 14644-1) من الفئة الخامسة (Class 5)، كما يتمتع بحماية حقوق ملكية فكرية وفق التصنيف (IP54) وذلك ضد الغبار ورذاذ الماء2. ويقلل الهيكل الأملس للروبوت والخالي من فتحات البراغي والحواف الحادة، من تراكم الغبار ما يحد من مخاطر التلوث في الغرف النظيفة.
2 يستند الامتثال لمعايير“آيزو” (ISO 14644-1) من الفئة الخامسة (Class 5)، وحقوق الملكية الفكرية وفق التصنيف (IP54) إلى تقييم التصميم، ولا يتم تقديم ضمانات بذلك في وقت الشحن.
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دعم برمجة“بايثون” ( Python )
يدعم الروبوت برمجة“بايثون” المستخدمة على نطاق واسع في مختلف القطاعات، وتُسهم هذه القابلية في سهولة الاعتماد والتخصيص في مواقع البحث والتطوير ودمج الأنظمة، وذلك دون الحاجة إلى تعلم لغة برمجة متخصصة جديدة.
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