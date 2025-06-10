إبسون تدعم القطاعات المختلفة مع روبوت متطور

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة“سيكو إبسون” (رمزها في بورصة طوكيو: 6724،“Epson”) عن قيامها بتطوير أول حل لروبوت تعاوني والذي من المخطط إطلاقه في عام 2025. وتم تصميم الروبوت لتحسين الكفاءة والإنتاجية في مجموعة واسعة من القطاعات ومن ضمنها التصنيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاعات علوم الحياة والصناعات الدوائية التي تشهد تطورات متسارعة. ويمثل هذا الحل الجديد توسعاً ملموساً في حلول الأتمتة التي تطورها شركة إبسون. ومن المقرر أن تنطلق المبيعات الأولية في اليابان وأوروبا، مع عملية نشر تدريجية لتشمل مناطق أخرى في مراحل لاحقة.

وتتمتع إبسون بخبرة تزيد على 40 عاماً من في مجال الروبوتات الصناعية، وتهدف إلى توسيع عروض منتجات الأتمتة التي تقدمها إلى ما وراء عمليات التصنيع التقليدية. وتعمل الشركة على تسريع جهودها الرامية إلى تقديم حلول متعددة القدرات تركز على مهام محددة في طيف واسع من القطاعات، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة في قطاعات مثل المختبرات ومنشآت الأبحاث.

وكان قطاع التصنيع قد واجه خلال الأعوام القليلة الماضية انخفاضاً في العمالة الماهرة، وضغوطاً متصاعدة من أجل تحسين الإنتاجية. وفي ذات الوقت، يحتاج قطاع علوم الحياة إلى مستويات متناهية من الدقة وإعادة الإنتاج ومعايير نظافة صارمة بهدف منع التلوث. ونتيجة لذلك، فإن هناك حاجة متنامية في بيئات المختبرات والصناعات الدوائية لروبوتات تعاونية قادرة على إتمام مهام دقيقة بمستويات سلامة ونظافة عالية.

وستقوم إبسون من خلال هذا الإطلاق بتعزيز الأتمتة في قطاع التصنيع، وتمكين إجراء عمليات أكثر ذكاء ونظافة وكفاءة في مجالات علوم الحياة والصناعات الدوائية وغيرها.

ويتمتع الروبوت الجديد بالمزايا التالية:



ذراع روبوتية متوازنة بشكل مثالي بفضل قدرتها على نقل حمولة تصل إلى 6 كيلوجرامات وذراع يبلغ طولها 900 ميليمتر، تتميز الذراع الروبوتية بتصميم رائد في القطاع1 من حيث خفة الوزن وتوفير المساحة، ما يجعلها مناسبة لنقل المواد في المختبرات ودمجها في خطوط الإنتاج. وبفضل وزنها الذي لا يتجاوز 17 كيلوجراماً، تتيح بنية الذراع خفيفة الوزن سهولة نقلها وإعادة تركيبها حسب الحاجة. كما أن حجمها الصغير يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات ذات المساحات المحدودة، كما تسهم في سهولة تكيفها مع التغيرات في خطط العمليات، ما يضمن نشرها بمرونة في مجموعة واسعة من البيئات.

1 بحسب أبحاث إبسون



وحدة تحكم مدمجة وخفيفة الوزن مصممة للتركيب على الروبوتات المتنقلة

تم تصميم وحدة التحكم بطريقة تتيح الدمج في الروبوتات المتنقلة مثل المركبات الموجهة آلياً (AGVs) والروبوتات المتنقلة الذاتية (AMRs)، وتبلغ أبعادها“العرض 440 × العمق 205 × الارتفاع 135 ميليمتر”، ويقل وزنها عن 6 كيلوجرامات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تصميمها المدمج وخفيف الوزن إمكانية تركيبها بكفاءة مع توفير في المساحة.

توافق واسع مع مصادر الطاقة

يتوافق الروبوت التعاوني مع مصادر طاقة تتراوح بين 100 إلى 230 فولت تيار متناوب (VAC)، و48 فولت تيار مستمر (VDC)، ما يجعله قابلاً للتكيف مع بيئات العمل المتنوعة.

مناسب لبيئات العمل النظيفة يتميّز هذا الروبوت التعاوني بقدرات نقل نظيفة تمتثل لمعايير“آيزو” (ISO 14644-1) من الفئة الخامسة (Class 5)، كما يتمتع بحماية حقوق ملكية فكرية وفق التصنيف (IP54) وذلك ضد الغبار ورذاذ الماء2. ويقلل الهيكل الأملس للروبوت والخالي من فتحات البراغي والحواف الحادة، من تراكم الغبار ما يحد من مخاطر التلوث في الغرف النظيفة.

2 يستند الامتثال لمعايير“آيزو” (ISO 14644-1) من الفئة الخامسة (Class 5)، وحقوق الملكية الفكرية وفق التصنيف (IP54) إلى تقييم التصميم، ولا يتم تقديم ضمانات بذلك في وقت الشحن.



دعم برمجة“بايثون” ( Python ) يدعم الروبوت برمجة“بايثون” المستخدمة على نطاق واسع في مختلف القطاعات، وتُسهم هذه القابلية في سهولة الاعتماد والتخصيص في مواقع البحث والتطوير ودمج الأنظمة، وذلك دون الحاجة إلى تعلم لغة برمجة متخصصة جديدة.

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