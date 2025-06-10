أزمة المياه في العالم: إنذار مبكّر في الشمال وارتباك في الجنوب





MENAFN - Swissinfo) تتزايد المخاوف من أزمة الجفاف في دول المغرب العربي وسويسرا، بالتزامن مع احتداد النقاش حول الآثار المدمّرة للتغيرات المناخية، وتمويل الدول الغنية للدول النامية للحد من أضرار هذه الظاهرة. تم نشر هذا المحتوى على 10 يونيو 2025 - 08:20 14دقائق

أغطي تغير المناخ والطاقة من خلال التقارير والمقالات والمقابلات والتحقيقات المتعمقة. أهتم بتأثير الاحتباس الحراري على الحياة اليومية والحلول من أجل كوكب خالٍ من الانبعاثات. أهوى السفر والاستكشاف. درست البيولوجيا والعلوم الطبيعية الأخرى. أعمل صحفياً في سويس إنفو منذ أكثر من 20 عاماً.



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وتتصدّر منطقة المغرب العربي قائمة البلدان المتضررة من شح المياه وطول فترات الجفاف ووتيرتهارابط خارجي . ففي الجزائر، أصبح موسم الزرع والبذور مهدد بسبب ندرة الأمطار، ودخلت تونس مرحلة الفقر المائي منذ فترة، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 400 متر مكعّب سنويا، وهي كمية تمثّل أقل من نصف توصيات منظمة الصحة العالمية، ومن المتوقّع انخفاض هذه الكمية إلى 350 متر مكعب قريبا. كما أن الإنتاج الزراعي في البلاد يعاني نتيجة الجفاف وانصراف الدولة إلى استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

ولا يختلف الوضع في المملكة المغربية، حيث تواجه البلاد عجزا في الامطار بنسبة 53% مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضيةرابط خارجي ، وذلك للعام السابع على التوالي. ونتيجة الجفاف، فقد قطاع الزراعة بين عامي 2023 و2024، 294 ألف وظيفة، مما رفع معدّل البطالة إلى 13,3%. وقد تراجع الإنتاج المطري في البلاد بنسبة 38% من قدرته الإنتاجية و31% من مساحته خلال ثلاث سنوات، مما اضطر البلاد إلى زيادة وارداتها من الحبوب بمقدار 9 ملايين طن سنويا بتكلفة 3 مليارات دولار.

وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن شح المياه وانعدام الأمن المائي يشكلان تهديدا مشتركا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ من المتوقّع وفق تقديرات هذه المؤسسة أن تخسر بلدان في المنطقة مثل لبنان والأردن والعراق،... بين 1.1% و6.6% من إجمالي انتاجها المحلي بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين.

دفع هذا التحدي بلدان عربية عديدة إلى اتخاذ تدابير بهذا الصدد: فقد وسّعت الحكومة الجزائرية اعتمادها على تحلية مياه البحر، وفي المغرب، تم تعميم تقنيات الري الموضعي حيث باتت تغطي 53% من المساحة المروية، وقامت السلطات بتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعّب سنويا، وإطلاق برنامج الري التكميلي للحبوب. أما في تونس، فهناك غياب لأي استراتيجية واضحة لمواجهة مشكلة الجفاف.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، فقد ضخ البنك الدولي استثمارات كبيرة بلغت 800 مليون دولار لدعم مشاريع في المغرب والأردن ولبنان، تركز على تعزيز حوكمة المياه، ودعم الزراعة المستدامة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. ورغم التحديات، يشير تقرير للبنك الدولي إلى أن المنطقة أمام فرصة حاسمة لتحويل أزمة المياه إلى فرصة للتنمية المستدامةرابط خارجي ، من خلال تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

سويسرا تواجه التحديات نفسها

رغم وفرة الموارد المائية في سويسرا فهي ليست محصنة ضد الجفاف. ويهدف نظام وطني جديد للرصد والإنذار، إلى ضمان توفير المياه الكافية للمستقبل.

لقد كان صيف 2022 بمثابة جرس إنذار آخر لمعظم دول أوروبا، التي تعرضت لأسوأ موجة جفاف شهدتها منذ 500 عام. وقد اضطرت سويسرا نفسها إلى مواجهة جفاف مصادر المياه فيها، إذ انخفض منسوب الأنهار إلى أدنى مستوياته التاريخية، وجفت البحيرات جزئياً.

وتتفاقم ظاهرة الجفاف على المستوى العالمي بسبب التغيّرات المناخيّة. فقد أصبحت ندرة المياه أكثر وضوحًا وتكرارًا. وهي لا تؤثّر في الأجزاء الأكثر حرارة وجفافًا من الكوكب فقط، بل تؤثّر كذلك في المناطق المعتدلة، كالبلدان التي تشقّها جبال الألب، وسويسرا تحديدا. وسيكون المناخ في سويسرا على المدى الطويل، أكثر دفئًا وجفافًا.

وفي المستقبل، يمكن أن يعاني السكان من نقص في المياه، وتتعرّض المحاصيل الزراعية للخطر بسبب الجفاف الشديد الذي يزيد من خطر حرائق الغابات. وعندما يتناقص تدفق منسوب المياه في الأنهار، يقل إنتاج الطاقة في المحطات الكهرمائية، وتصبح الملاحة أكثر صعوبة.

واستجابة لهذا التهديد المتزايد، قررت سويسرا توسيع نظام التحذير من المخاطر الطبيعيّة، ليشمل الجفاف. وفي 8 مايو، أطلقت الوكالات الفدرالية المسؤولة عن البيئة والأرصاد الجوية والطبوغرافيا، منصّة جديدة على الإنترنت تعرض حالة الجفاف الحالية، وتتنبّأ بتطوّرها في المستقبل.

يقول بول ستيفن، نائب مدير المكتب الفدرالي للبيئة:“سيزداد خطر الجفاف في سويسرا في المستقبل في جميع أوقات السنة”. ويضيف:”نحن بحاجة إلى الاستعداد واتخاذ تدابير لحماية مواردنا المائية والحد من نقص المياه“.

وستضع المبادرة السويسرية الجفاف على قدم المساواة مع المخاطر الأخرى، مما سيسمح لسويسرا بالتخطيط والاستجابة لموجات الجفاف القادمة.

وأوضح فنسنت همفري من المكتب الاتحادي للأرصاد الجوية وعلم المناخ (MeteoSwiss)، قائلا:”على حد علمي، سويسرا هي الدولة الوحيدة التي تتعامل مع الجفاف بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع المخاطر الطبيعية الأخرى. لدينا نفس النوع من نظام التحذير من الزلازل والعواصف الرعدية والمخاطر الطبيعية الأخرى”، كما يقول.

كيف يعمل النظام السويسري للإنذار بالجفاف؟

تجمع المنصة الجديدة بين بيانات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية وبيانات الأقمار الصناعية. وهي توفر معلومات محدثة عن هطول الأمطار، وتدفق الأنهار، ومنسوب البحيرات في جميع مناطق سويسرا.

ويوفر مؤشر الجفاف الذي يدمج جميع العوامل ذات الصلة لمحة عامة عن الوضع الحالي، ويسمح بالتنبؤات للأسابيع الأربعة المقبلة. وفي حالة حدوث جفاف، يصدر النظام تحذيرات خطر مصنفة وفق ثلاث مستويات: (ضعيف أو متوسط أو ملحوظ).

وستتم إضافة بيانات قياس رطوبة التربة، ودرجات حرارة المياه في عام 2026. وستنشئ مؤسسة MeteoSwiss شبكة وطنية من أجهزة الاستشعار للكشف عن رطوبة التربة في نقاط مختلفة في البلاد في الوقت الفعلي.

وسيكتمل نظام الإنذار بالجفاف في عام 2031. فيقول همفري:“نرغب أيضًا في دمج توقّعات الطلب على المياه للنباتات والسكان”.

ما هو الجفاف؟

الجفاف هو نقص المياه لفترة زمنية طويلة بسبب انخفاض مستوى سقوط الأمطار أو ارتفاع معدلات التبخر.

ووفقاً للمكتب الفدرالي للأرصاد الجوية وعلوم المناخ، شهدت سويسرا في عام 2022 أدنى معدل لسقوط الأمطار منذ أن أنشأت سجلها المحلي في عام 1864. وفي الفترة بين يونيو وأغسطس 2022، كانت معدلات سقوط الأمطار في المناطق الواقعة أقصى جنوب البلاد أدنى من المتوقَّع بنسبة 40%.

ما الذي يسبب الجفاف؟

يُعدُّ استمرار وجود منطقة ضغط جويّ عالٍ (تمنع سقوط الأمطار)، وارتفاع درجات الحرارة من بين العوامل الطبيعيّة الرئيسية، التي تُسبِّب الجفاف. ويُمكن أن يؤدّي ارتفاع معدّل استهلاك مياه الشرب وازدياد استخدامه، بسبب النموّ السكَّاني على سبيل المثال، إلى عجز في مخزون المياه، بينما تؤدي ممارسات إزالة الغابات والزراعة المُكثَّفة إلى استنفاد رطوبة التربة، وبالتالي جفافها.

كما يسهم تغيُّر المناخ بفعل الأنشطة البشرية في إحداث الجفاف، أو بالأحرى في ارتفاع احتمالية حدوثه. فقد خلصت دراسة شارك فيها باحثون من المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ، إلى أنَّ تغيُّر المناخ زاد احتمال وقوع جفاف كالذي ضرب نصف الكرة الشمالي في عام 2022 بعشرين مرَّة.

أصبحت موجات الجفاف متعددة السنوات مثل تلك التي أثرت على تشيلي وجنوب غرب الولايات المتحدة وأستراليا أكثر تواترًا وأطول وأشد وطأة على مدى السنوات الأربعين الماضية، وفقًا لدراسة حديثة أجراها المعهد الفدرالي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية.

محتويات خارجية لماذا من المهم التنبؤ بحالات الجفاف؟

تمكّن معرفة الفترات التي تتراجع فيها التساقطات المطريّة، المزارعين أو مشغّلي محطّات الطاقة الكهرومائية، من التخطيط بشكل أفضل لري أراضيهم وإنتاج الكهرباء، على التوالي، كما يمكن لخدمات الغابات اتخاذ إجراءات لمنع حرائق الغابات.

كما يتيح نظام التحذير من الجفاف بدائل للشحن في البحيرات والأنهار. فالنقل البحريّ على نهر الراين على سبيل المثال، ضروريّ لتصدير البضائع السويسريّة واستيرادها. ويمكن أن يؤثّر تعليق الخدمة بسبب انخفاض مستويات النهر على التجارة والاقتصاد الوطني، فمستويات نهر الراين الحالية أقلّ من متوسّط السنوات الثلاثين الماضية.

وتمكّن المعلومات والإنذارات المبكّرة السلطات من زيادة الوعي باستهلاك المياه، و اتخاذ تدابير ملموسة إذا لزم الأمر؛ على سبيل المثال، حظر غسل المركبات، أو ملء أحواض السباحة الخاصّة.

وحسب ماورو فيرونيسي، الذي يرأس مكتب حماية المياه وإمداداتها في كانتون تيتشينو، وهي من بين المناطق الأكثر تضررًا من الجفاف:”لو كان لدينا مثل هذا النظام في وقت مبكر من عام 2022، لكان التواصل مع السكان أكثر كفاءة. ولكانت السلطات قد واجهت صعوبة أقل في إقناع الناس بالاقتصاد في استهلاك المياه”.

ويضيف فيرونيسي أنّ القدرة على وضع التنبّؤات قبل أسابيع من حدوث الجفاف، تساعدنا على إدارة الموارد المائيّة بشكل أكثر استدامة.

المزيد المزيد سويسرا التي لا ينضب ماؤها تنظر في وضع نظام للإنذار بالجفاف

تم نشر هذا المحتوى على 21 يونيو 2023 بما أن الجفاف سيصبح أكثر تواترا وأطول فترات. فكيف يمكن التنبؤ به؟

طالع المزيدسويسرا التي لا ينضب ماؤها تنظر في وضع نظام للإنذار بالجفا ما التدابير التي تتخذها الدول الأخرى؟

ويقول كريستوف سبيريغ، من المكتب الفدرالي للأرصاد الجويّة وعلوم المناخ، في تصريح لسويس إنفو (SWI swissinfo)، تستلهم سويسرا من الحلول التي تطبِّقها البلدان الأكثر تضررًا من حالات الجفاف.

ومن بين هذه الدول، الولايات المتّحدة الأمريكيّة، التي اعتمدت نظام مراقبة الجفافرابط خارجي منذ عام 1999، ويتكوّن هذا النظام من مؤشّر متكامل، وخريطة تُحدَث أسبوعيًا تُظهر شدّة الجفاف. ويُعدّ النظام الأمريكيّ الأكثر تطورًا في العالم، ويُقدّم تنبؤات شهريّة وموسميّة.

​​وتعتمد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المرصد الأوروبي للجفاف. أطلق هذا المرصد عام 2007، ويعمل على تحليل بيانات سقوط الأمطار ورطوبة التربة والإجهاد المائي بفعل الغطاء النباتي. ويشير همفري إلى أن“تدفقات الأنهار تُحدد بناءً على نماذج حاسوبية، بينما في سويسرا لدينا قياسات ميدانية”.

ولكنَّ نظم الإنذار بالجفاف أو غيره من الأحداث الجوية القاسية غير متاحة لحوالي ثلث سكَّان العالم.

وفي عام 2012، أطلقت منظمة الأمم المتحدَّة مبادرة” الإنذار المبكر للجميع” التي تشارك فيها وكالات متعددة الأطراف والبنوك الإنمائية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني. وسيركِّز مشروع المبادرة في مراحله الأولية على 30 بلداً هي الأكثر تعرضاً للمخاطر، وتهدف إلى حماية جميع سكَّان المعمورة من الأحداث الخطرة المرتبطة بالطقس والمياه والمناخ.

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: ماجدة بوعزّة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: لويجي جوريو ما الذي تقومون به بالفعل لتقليل استهلاك المياه؟

أصبحت المياه أكثر ندرة في مناطق مختلفة من العالم. حتى سويسرا، كيف هو الوضع حيث تعيشون؟ هل تشعرون بالقلق بسبب ندرة المياه؟

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