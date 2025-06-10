إيقاف تداول سهم "الإمارات الإسلامي" لاستكمال إجراءات الاستحواذ

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول على سهم مصرف الإمارات الإسلامي ابتداء من اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

ويأتي إيقاف التداول لاستكمال إجراءات الاستحواذ الكامل من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، وفقاً للعرض النقدي الإلزامي المقدم للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم المصرف.

وكان مصرف الإمارات الإسلامي قد أعلن، أمس، انتهاء فترة الإشعار بالاستحواذ الإلزامي على أسهمه يوم 7 يونيو 2025، مشيراً لتلقيه إشعاراً من بنك الإمارات دبي الوطني بشأن الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهمه، التي يحتفظ بها مساهموه، الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ وفقاً لشروط مستند العرض المؤخر في 27 فبراير 2025.

وفي مارس الماضي أوصى مجلس إدارة مصرف ((الإمارات الإسلامي)) المساهمين بقبول العرض النقدي الإلزامي من بنك ((الإمارات دبي الوطني)) للاستحواذ على جميع أسهم المصرف، بعد تحديد القيمة العادلة بين 3.68 دراهم و4.06 دراهم (1 دولار و1.1) للسهم.

ووفقاً لإفصاح، أمس، لم يتلق مصرف ((الإمارات الإسلامي)) أو ((الإمارات دبي الوطني)) أي اعتراض على الاستحواذ الإلزامي المعلن.

وقال المصرف أيضاً إنه سيتم إعادة تسجيل جميع أسهمه المتبقية (غير المملوكة مسبقاً من قبل بنك الإمارات دبي الوطني) باسم ((دبي الوطني)) في سجل أسهم المصرف في أو بحدود الـ13 من يونيو 2025.