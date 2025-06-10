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الملك يستقبل الرئيس اللبناني لدى وصوله المملكة

الملك يستقبل الرئيس اللبناني لدى وصوله المملكة

2025-06-10 06:07:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في الاستقبال رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين.
ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.


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