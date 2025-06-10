الملك يستقبل الرئيس اللبناني لدى وصوله المملكة

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الملك يستقبل الرئيس اللبناني لدى وصوله المملكة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في الاستقبال رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين.
ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.
وكان في الاستقبال رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين.
ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.
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