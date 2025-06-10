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الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة

الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة

2025-06-10 06:07:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف الفلسطينيين في العديد من المناطق في قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في شمال قطاع غزة، وسط مجازر، وهدم منازل، وجوع، وتجويع لنحو مليوني شخص.
وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، "الموجودين في في أحياء الكرامة، وعبد الرحمن، والنهضة، ومعسكر جباليا، في بلوكات 975, 979, 980, 982, 983, 1814، بالنزوح والتوجه جنوبا، إلى المأوى المعروف في مدينة غزة -على حد زعمه-، حيث لا يوجد مكان آمن في القطاع.
وفا



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