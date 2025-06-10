نتنياهو يسابق الزمن لمنع حلّ الكنيست وسط تعثر مفاوضات قانون التجنيد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- قبل يومٍ واحد فقط من التصويت التمهيدي على مقترح حلّ الكنيست، لا يزال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عاجزًا عن التوصل إلى تسوية لأزمة "الإعفاء من الخدمة العسكرية" التي تهدد بتفجير الائتلاف الحكومي من داخله، بفعل ضغوط الأحزاب الدينية (الحريديم).

وبحسب ما أفاد به موقع "والا" العبري، فإن الأيام الأخيرة شهدت محادثات مكثفة جمعت رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، إلى جانب ممثل الأحزاب الحريدية أريئيل أتياس، غير أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الأطراف بشأن صيغة القانون.

وفي ظل هذا التعثر، تستعد أحزاب الائتلاف، وفق الموقع، لاعتماد تكتيك "الفلِيبَستر" غدًا، عبر طرح عشرات مشاريع القوانين الخاصة للمناقشة في الهيئة العامة للكنيست، بهدف تأخير التصويت على مشاريع قوانين المعارضة الداعية لحلّ الكنيست، ومنح نتنياهو مزيدًا من الوقت لمحاولة احتواء الأزمة.

ويصرّ حزب "يهدوت هتوراه" بزعامة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، على التهديد بحلّ الكنيست، بسبب عدم إحراز أي تقدم في ملف التجنيد. وقد أبلغ الحاخامان هيرش ولاندو – المرجعان الدينيان لحركة "ديغل هتوراه" – نوّابهم أمس بضرورة التصويت لصالح حلّ الكنيست، في تصعيد مباشر للضغط على حزب شاس للانضمام إلى هذا الموقف وتوحيد الصفّ الحريدي في وجه الحكومة.

وتُفتتح جلسة الكنيست صباح غد عند الساعة 11، ويتصدر جدول أعمالها عدد من مقترحات المعارضة لحلّ الكنيست. لكن، وبسبب استمرار المقاطعة الحريدية وعدم توفر الأغلبية دونها، تعتزم الحكومة طرح مشاريع القوانين المؤجلة سابقًا للنقاش دون تصويت، وتأجيل التصويت لموعد لاحق.

ويُتوقع أن يُتيح "الفليبستر" للائتلاف إطالة النقاشات حتى ساعات الليل وربما حتى صباح الخميس، ما يمنح نتنياهو فسحة إضافية لمحاولة إقناع بعض الأحزاب الحريدية بالتراجع عن موقفها.

ورغم هذا التوتر، تشير التقديرات داخل الائتلاف – وفق "والا" – إلى أن نتنياهو قد يتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية يقضي بالموافقة على القراءة التمهيدية لحلّ الكنيست مقابل تأجيل التشريعات التالية، بما يسمح للحكومة بالبقاء حتى نهاية الدورة الصيفية بعد ستة أسابيع، ثم الخروج لعطلة برلمانية حتى نهاية أكتوبر. ويعتقد محيط نتنياهو أن الحريديم لا يملكون مصلحة حقيقية في الذهاب لانتخابات مبكرة، وأن التلويح بالخطر الأمني المتزايد – خصوصًا على خلفية التوتر مع إيران – يمكن أن يُقنع الزعامات الدينية بتأجيل الانفجار.

في هذا السياق، مارس نتنياهو في الأيام الماضية ضغوطًا على إدلشتاين لتقديم تنازلات في صيغة القانون، ولا سيما بشأن العقوبات المفروضة على المتهربين من التجنيد، وتوقيت تطبيقها. فبينما يطالب الحريديم بتقليص العقوبات وتأجيل تنفيذها لمدة عام من تاريخ سنّ القانون، يصرّ إدلشتاين على دخولها حيز التنفيذ فورًا.

واقترحت الحكومة تسوية وسط تقضي ببدء تنفيذ العقوبات بعد ستة أشهر، إلا أن الاتفاق لم يُحسم بعد.

من جهتها، تعارض حركة "أغودات يسرائيل" برئاسة غولدكنوبف فرض أي عقوبات شخصية على المتخلفين عن الخدمة، فيما تركّز جهود الائتلاف الآن على التوصل لتفاهم مع زعيمي شاس وديغل هتوراه – أرييه درعي وموشيه غافني – لإنقاذ الحكومة من التفكك.

