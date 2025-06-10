الاحتلال يرحل تونبرغ بعد الاستيلاء على السفينة مادلين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، ترحيل الناشطة السويدية في مجالي المناخ والسياسة، غريتا تونبرغ، بعد استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة المساعدات "مادلين" التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت على متنها.

ونشرت وزارة الخارجية، في منشور عبر منصة "إكس"، صورة لتونبرغ وهي على متن طائرة، مشيرة إلى أنها في طريقها إلى فرنسا.

وكانت تونبرغ ضمن 12 راكبا على متن السفينة "مادلين"، التي كانت تحمل مساعدات لسكان قطاع غزة التي مزقها.

وقال النشطاء إن رحلة تأتي احتجاجا على الحرب الدائرة، وعلى الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت إسرائيل إن مثل هذه السفن تنتهك حصارها البحري لغزة.