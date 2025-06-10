الاحتلال يرحل تونبرغ بعد الاستيلاء على السفينة مادلين
ونشرت وزارة الخارجية، في منشور عبر منصة "إكس"، صورة لتونبرغ وهي على متن طائرة، مشيرة إلى أنها في طريقها إلى فرنسا.
وكانت تونبرغ ضمن 12 راكبا على متن السفينة "مادلين"، التي كانت تحمل مساعدات لسكان قطاع غزة التي مزقها.
وقال النشطاء إن رحلة تأتي احتجاجا على الحرب الدائرة، وعلى الأزمة الإنسانية في غزة.
وقالت إسرائيل إن مثل هذه السفن تنتهك حصارها البحري لغزة.
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