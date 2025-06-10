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وزيرة البيئة الإسرائيلية تطالب الشرطة بالتحرك ضد مساجد في القدس ويافا واللد

وزيرة البيئة الإسرائيلية تطالب الشرطة بالتحرك ضد مساجد في القدس ويافا واللد

2025-06-10 06:07:17
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- طالبت وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عيديت سيلمان، اليوم الثلاثاء، القائد العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ"التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد"، مع التركيز على ثلاثة مساجد في القدس ويافا واللد.

جاء ذلك بحسب ما ورد في رسالة رسمية وجهتها سيلمان إلى الشرطة الإسرائيلية، وجاء فيها أن الوزارة رصدت "شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء، ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في مساجد السكسك في يافا، والعمري الكبير في اللد، وسلوان في القدس المحتلة.

وادعت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون"، مشيرة إلى أن وزارتها قدمت تقارير مفصلة بهذا الخصوص، دون أن يتم اتخاذ "خطوات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة"، وفق تعبيرها.

كما طالبت بتفعيل نظام رصد الضوضاء، وفرض غرامات على المخالفين، من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية.

كما طالبت بإصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة، وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة.

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