د. أبو هولي يطالب بتوفير الحماية :ويدين اخطارات صادرة عن الاحتلال لهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، عمليات هدم المنازل المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية، وكان آخرها اخطارات وزعت امس، بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بان "ما تقوم به دول الاحتلال الإسرائيلي من هدم ممنهج للمنازل في مخيمات شمال الضفة الغربية وخاصة في مخيم جنين يعتبر امتداد لعملية التهجير القسري وتنفيذاُ لمخطط تفريغ المخيمات الفلسطينية وشطب وجودها لتصفية قضية اللاجئين واسقاط حق العودة، والتي تندرج في الاطار الاوسع لمخططات الاحتلال نحو تكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر عمليات الهدم منازل المدنيين الامنين في مخيم جنين جريمة حرب وتطهير عرقي وانتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بذات الصلة .

وأشار الى ان قوات الاحتلال وزعت خارطة يظهر فيها 100 منزل في عدة حارات من مخيم جنين قرر الاحتلال هدمها خلال 72 ساعة من اصدار القرار، موضحاً انه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين منذ أكثر من 5 أشهر تسببت بتدمير 600 منزل ومنشاة بشكل جزئي أو كلي، وتسببت بنزوح ما يزيد عن 3500 اسرة نازحة [15.340 فرد].

وحذر أبو هولي من استمرار جرائم دولة الاحتلال التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن ينتهج المجتمع الدولي سياسة جديدة ضد إسرائيل لوقف جرائمها التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بلجم سياسات الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية وما تتعرض له مخيمات شمال الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين من تدمير وتهجير وانتهاك صارخ لحقوق الانسان منذ بدء العملية العسكرية بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2025 ، كما وطالب بتوفير الحماية الدولية للمخيمات بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

واكد أبو هولي بوجود تحرك فلسطيني – عربي للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في المحاكم الدولية .