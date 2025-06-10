اعتقال فتى من تل أبيب بشبهة التجسس لصالح إيران: غرافيتي وتصوير القبة الحديدية

اعتقال فتى من تل أبيب بشبهة التجسس لصالح إيران: غرافيتي وتصوير القبة الحديدية
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملفات التي فتحتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد مشتبهين بالتجسس لصالح إيران، مقابل مبالغ مالية، في ظل الحرب المتواصلة على غزة.
ووصلت بعض هذه الملفات إلى مراحل التقاضي، حيث صدرت إدانات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين، وفق ما أعلنته السلطات الأمنية.
وبحسب البيان الصادر عن الشرطة والشاباك، "تم اعتقال الفتى خلال نشاط مشترك مع وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لشرطة منطقة تل أبيب، بعد الاشتباه بتنفيذه مهام لصالح الإيرانيين".
وزعمت الشرطة أنه "خلال التحقيق تبيّن أن جهات إيرانية تواصلت مع الفتى مؤخرًا عبر تطبيق تيليغرام، وطلبت منه تنفيذ عدة مهام مقابل مبلغ مالي".
وادعى البيان أن "الفتى استجاب للطلب وقام برش شعارات غرافيتي في منطقة تل أبيب وفقًا لتوجيهاتهم، وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية".
وأضاف أن "الفتى طُلب منه أيضًا تصوير منظومة 'القبة الحديدية'، إلا أنه لم ينفذ هذه المهمة في نهاية المطاف".
وتابع البيان أن "الفتى أُخلي بعد انتهاء التحقيق معه في وحدة مكافحة الاحتيال إلى الحبس المنزلي، بعد أن تم إبلاغ ذويه بكل مراحل التحقيق".
وأشار البيان إلى أن "جهات استخباراتية وإرهابية تواصل جهودها لتجنيد إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل إسرائيل".
وشدد البيان على أن "إقامة علاقة مع جهات أجنبية وتنفيذ مهام لصالحها يُعد مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن لسنوات طويلة".
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