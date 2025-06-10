اعتقال فتى من تل أبيب بشبهة التجسس لصالح إيران: غرافيتي وتصوير القبة الحديدية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ونصف، من سكان تل أبيب، بزعم تنفيذه مهامًا لصالح جهات إيرانية، وذلك وفق ما ورد في بيان مشترك.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملفات التي فتحتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد مشتبهين بالتجسس لصالح إيران، مقابل مبالغ مالية، في ظل الحرب المتواصلة على غزة.

ووصلت بعض هذه الملفات إلى مراحل التقاضي، حيث صدرت إدانات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين، وفق ما أعلنته السلطات الأمنية.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة والشاباك، "تم اعتقال الفتى خلال نشاط مشترك مع وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لشرطة منطقة تل أبيب، بعد الاشتباه بتنفيذه مهام لصالح الإيرانيين".

وزعمت الشرطة أنه "خلال التحقيق تبيّن أن جهات إيرانية تواصلت مع الفتى مؤخرًا عبر تطبيق تيليغرام، وطلبت منه تنفيذ عدة مهام مقابل مبلغ مالي".

وادعى البيان أن "الفتى استجاب للطلب وقام برش شعارات غرافيتي في منطقة تل أبيب وفقًا لتوجيهاتهم، وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية".

وأضاف أن "الفتى طُلب منه أيضًا تصوير منظومة 'القبة الحديدية'، إلا أنه لم ينفذ هذه المهمة في نهاية المطاف".

وتابع البيان أن "الفتى أُخلي بعد انتهاء التحقيق معه في وحدة مكافحة الاحتيال إلى الحبس المنزلي، بعد أن تم إبلاغ ذويه بكل مراحل التحقيق".

وأشار البيان إلى أن "جهات استخباراتية وإرهابية تواصل جهودها لتجنيد إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل إسرائيل".

وشدد البيان على أن "إقامة علاقة مع جهات أجنبية وتنفيذ مهام لصالحها يُعد مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن لسنوات طويلة".