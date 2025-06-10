رئيس النزاهة: الدعم الملكي شكل مظلة داعمة لعمل الهيئة

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عمان 10 حزيران (بترا)- عامر حياصات- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن جلالة الملك يولي مكافحة الفساد اهتمامًا كبيرًا لا يقبل التهاون ولا المحاباة، انطلاقًا من قناعته الراسخة بأن المال العام مصان، والتعدي عليه جريمة بحق الوطن ،حيث لا مكان ولا حصانة لمسؤول فاسد، ما شكل مظلة سياسية داعمة لعمل الهيئة مكنها من أداء مهامها بثقة ومسؤولية وشمولية منذ تأسيسها عام 2006.

وأضاف حجازي خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي، أن الرؤية الملكية في هذا المجال تجسدت في مرتكزات رئيسية عدة، وفي مقدمتها، ترسيخ سيادة القانون كحجر أساس للدولة المدنية، وهو ما أكدته الورقة النقاشية السادسة لجلالته التي اعتبرت سيادة القانون أساس الدولة المدنية ووثيقة مرجعية لكل المؤسسات ،ما شكل إطارًا قيمًا ومهنيًا يستند إلى الشفافية والعدالة والمساءلة، ويلزم مؤسسات الدولة كافة بالتزام معايير النزاهة.

وبيّن أن الهيئة استردت وساهمت في استرداد وحماية أموال عامة تقارب المليار دينار كان أبرزها، في الفترة من 2019 إلى 2021 حيث جرى استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار، ففي عام 2022 ، جرى استرداد ما يقارب الـ 160 مليون دينار، وفي عام 2023 جرى استرداد 102 مليون دينار، ومنع هدر 38 مليون دينار، أما في عام 2024 جرى استراداد 61 مليون دينار، كما نجحت الهيئة خلال العام ذاته في كشف شبهات تهرب ضريبي بقيمة 110 مليون دينار، وجرت إحالتها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وفيما يخص دعم الهيئة لمسارات التحديث، أشار حجازي إلى أن الهيئة تعمل على دعم مسارات تحديث القطاع العام من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحقيق بيئة إدارية نزيهة وشفافة، حيث جرى إطلاق مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والذي يقيس التزام أكثر من 119 جهة حكومية بمعايير النزاهة، ما يرسخ مبدأ التقييم المستمر وتحسين الأداء المؤسسي، وهو ركيزة أساسية في تطوير القدرات الإدارية وتحقيق الشفافية ضمن مسار التحديث الإداري.

كما أشار إلى تسمية 17 ضابط ارتباط في 22 جهة إدارة عامة، ما يضمن تواصلاً فعالاً بين الهيئة والجهات الحكومية، ويعزز آليات المساءلة والمراقبة في القطاع العام، بما يخدم مكونا رئيسا من مكونات خارطة تحديث القطاع العام وهو الحوكمة، إضافة إلى الاستثمار المكثف في التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة الاستخبارات الرقمية، ومختبر الأدلة الرقمية، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء وحدة الأمن السيبراني وتخصيص برامج تدريبية لتعزيز الوعي الرقمي والأمن السيبراني.

وفي إطار التزام الهيئة بتطوير رأس المال البشري وبناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، قال حجازي "إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجامعة الأردنية على تنفيذ برنامج ماجستير أكاديمي في "الحوكمة ومكافحة الفساد"، بهدف إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا تسهم بفعالية في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية".

وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها المملكة، قال إن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في دعم وتعزيز بيئة الأعمال وحماية الاستثمارات، إذ تركز على حماية بيئة الأعمال من جميع التشوهات التي قد تنجم عن الرشوة أو الابتزاز أو استغلال النفوذ، وهذه الجهود تتماشى بشكل مباشر مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى خلق مناخ استثماري نزيه وعادل يجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وبين حجازي إن الهيئة تلعب دورًا في رصد التجاوزات المالية والتلاعب في العطاءات والمشتريات بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك في إطار تحديث آليات الشراء العام من خلال دعم تفعيل نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، حيث قامت الهيئة باستحداث مؤشر فرعي ضمن مؤشر النزاهة الوطني يهدف إلى ضمان الالتزام الكامل، وانسجامًا مع توجهات التحديث الاقتصادي التي تركز على تبني الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية وتقليل الفساد وتحقيق الكفاءة، إضافة لتعزيز الرقابة من خلال إجراءات تدقيق ومساءلة للمؤسسات المعنية.

واشار إلى أن الهيئة تدعم جهود ضبط التهرب الضريبي بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والذي يعد تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تمثل مكافحة التهرب الضريبي جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الضريبية، ما يضمن توفير موارد مالية مستدامة لخدمة مشاريع التنمية المختلفة، ويعتبر هذا الجهد جزءا لا يتجزأ من المسار الاقتصادي للتحديث الذي يهدف إلى تحسين الإدارة المالية العامة وترشيد الإنفاق.

ولفت حجازي إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة "سفراء النزاهة بهدف تدريب وتأهيل 5 الآف طالب وطالبة من الجامعات الأردنية كمرحلة أولى لتمكين الشباب من أداء دور الفاعل في ترسيخ ثقافة النزاهة في بيئاتهم الجامعية والمجتمعية، بصفتهم شركاء حقيقيين في بناء منظومة سياسية وطنية ترتكز على الشفافية والمواطنة الفاعلة، فمن خلال الاستثمار في وعي الشباب وإشراكهم في قضايا الشأن العام، تسهم المبادرة في خلق جيل واع، مؤمن بدولة القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، وبشكل خاص في مواقع صنع القرار، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساواة وتكافؤ الفرص، من خلال تبني سياسات وممارسات تكفل مواجهة أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش، وتعزيز حضور المرأة في بيئات العمل والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمع.

ولفت حجازي إلى أن الهيئة تعمل على منع أي انحراف مؤسسي قد يمس معايير النزاهة الوطنية ضمن الحياة السياسية، لا سيما عبر رصد أي تدخل من قبل الموظفين العموميين في الانتخابات بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، ورصد ومراقبة أي إساءة لاستخدام السلطة أو الموارد الحكومية في الحملات الانتخابية ومراجعة قرارات المجالس المنتخبة، كالمجالس المحلية والبلدية التي تتعلق بالمال العام، والعمل على تعزيز الحوكمة في هذه المؤسسات بما يعزز من نزاهتها ومصداقيتها.

وتطرق إلى نسبة نجاح الملفات التحقيقية التي أحالها مجلس الهيئة إلى القضاء، والتي تجاوزت الـ 80 بالمئة، وهي نسبة تؤكد قوة البنية التحقيقية ومهنيتها، وقدرتها على بناء ملفات رصينة تستوفي شروط المحاكمة العادلة، حيث توج هذا التميز المؤسسي بفوز النيابة العامة المتخصصة لدى الهيئة بالجائزة الذهبية على مستوى المملكة، وذلك تقديرًا لكفاءتها العالية في إعداد ومتابعة الملفات التحقيقية المحالة من الهيئة، حيث يعد هذا الإنجاز شهادة على فعالية التكامل المؤسسي بين الهيئة والمجلس القضائي.

وفيما يخص التطلعات المستقبلية للهيئة، قال حجازي إن الهيئة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، التي ستبنى على تقييم شامل للاستراتيجية السابقة وبالشراكة مع المؤسسات المعنية، مع التركيز في بنائها على مخرجات رئيسة تشمل: استكمال تنفيذ المبادرات الإقليمية المقترحة من قبل الهيئة مثل مرصد النزاهة العربي في قطاع النقل،

وإدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بشكل متقدم، من خلال اطلاق منصة تدريبية تفاعلية وطنية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، أشار حجازي إلى أن الهيئة أطلقت مبادرات مثل "غراس النزاهة "و"حدائق النزاهة"، إلى جانب تفعيل المساءلة المجتمعية الخضراء المنوي العمل عليها بالتعاون مع وزارة البيئة، انسجاما مع الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي، وتوسيع تقييم مخاطر الفساد ليشمل قطاعات جديدة على تماس مباشر مع المال العام، وتعزيز الحوكمة في البلديات، ورعاية الشباب عبر مبادرات مبتكرة ومسابقات وهاكاثونات وألعاب رقمية.

--(بترا)

ع ح/م ك /م ق

10/06/2025 12:51:42





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