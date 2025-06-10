الدولار يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

MENAFN - Al-Bayan) ارتفع الدولار وانخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار مشاركة واشنطن وبكين في محادثات تجارية جعلت المستثمرين في حالة من التوتر والتردد في اتخاذ رهانات كبيرة.

ويسعى مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى نزع فتيل النزاع الذي اتسع نطاقه من الرسوم الجمركية إلى فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة. وتتواصل المحادثات التجارية لليوم الثاني في لندن.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هاتفياً الأسبوع الماضي وفي وقت حاسم بالنسبة لاقتصادي البلدين اللذين تظهر عليهما علامات الإجهاد من سلسلة الأوامر التي يعلنها ترامب بفرض رسوم جمركية منذ يناير.

وتراجع اليورو 0.17% إلى 1.14 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 99.189، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي لامسها الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر 8.7% هذا العام مع تخوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية والتوتر التجاري على الاقتصاد الأمريكي والنمو، مما دفعهم إلى الفرار من الأصول الأمريكية والبحث عن بدائل.

وقالت تشارو تشانانا كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو ((تمديد المحادثات وبعض التصريحات الإيجابية من المسؤولين الأمريكيين قد توفر ارتياحاً على المدى القصير فحسب، فمن المستبعد أن تقتنع الأسواق بهذا التفاؤل دون إحراز تقدم هيكلي حقيقي)).

وتحاول واشنطن وبكين إحياء الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في جنيف والتي أدت إلى خفض التوتر التجاري وتهدئة الأسواق لفترة وجيزة.

واستقر الدولار الأسترالي الذي غالباً ما ينظر إليه على أنه مؤشر على معنويات المخاطرة عند 0.652 دولار، بينما كان الدولار النيوزيلندي أقل قليلاً عند 0.60425 دولار، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له في سبعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وهبط الين في أحدث تعاملات 0.2 % إلى 144.90 مقابل الدولار، لكنه ارتفع بأكثر من ثمانية بالمئة مقابل الدولار هذا العام بسبب فورة في الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات السوق التي تسببت فيها فوضى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3311.16 دولاراً للأوقية. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3330.90 دولاراً.

تتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على المعادن الأرضية النادرة.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق في كيه. سي. إم تريد ((مع استمرار هذه المحادثات التجارية الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، يتداول الذهب بتحفظ حتى نرى ما إذا كان هناك أي تقدم)).

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ((تبلي بلاء حسناً)) في المفاوضات، وأشار إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن المحادثات.

كان الجانبان قد اتفقا في الشهر الماضي على وقف مؤقت للرسوم الجمركية، مما منح أسواق المال بعض الراحة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية المقررة غداً الأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات عن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ووتر ((إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف، فستكون هذه نتيجة متوقعة، ولكن إذا قفزت هذه البيانات فإن ذلك قد يثير بعض أجراس الإنذار للمستثمرين، وأي هروب ناتج عن ذلك إلى الملاذ الآمن قد يساعد سعر الذهب)).

ويكتسب الذهب جاذبية خلال الأوقات الجيوسياسية والاقتصادية غير المستقرة، ويميل إلى الأداء الجيد عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 36.51 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8% إلى 1210.46 دولارات، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1071.75 دولاراً.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المقرر صدوره غداً الأربعاء. وقد يعطي التقرير نظرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أي ارتفاع في التضخم قبل اجتماع السياسات الذي سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.