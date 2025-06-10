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المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بـ 12.3 مليون درهم

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بـ 12.3 مليون درهم

2025-06-10 06:01:16
(MENAFN- Al-Bayan)

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على ست شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12,300,000 ، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الستة تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

MENAFN10062025000110011019ID1109655140

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