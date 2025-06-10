مطار دبي يواصل صدارته العالمية في يونيو

MENAFN - Al-Bayan) واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال يونيو الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي، أكثر من 5 ملايين مقعد خلال يونيو 2025 (10 ملايين مقعد في الاتجاهين)، مقارنة بنحو 4.93 ملايين مقعد مجدول في يونيو العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 1.4%.

وجاء النمو في حجم السعة المقعدية في الوقت الذي يواصل فيه مطار دبي تسجيل معدلات أداء قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وذكرت ((أو إيه جي)) أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال يونيو الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار ((لندن هيثرو)) في المركز الثاني، مسجلاً أكثر من 4.1 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي، بنحو 3.54 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار سنغافورة 3.53 ملايين مقعد، ثم مطار إسطنبول 3.51 ملايين مقعد، وحلت على التوالي بعدها مطارات ((باريس شارل ديغول)) الفرنسي إسطنبول، وسيول، وفرانكفورت، و مطار هونغ كونغ والدوحة.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات ((الدولية والمحلية)) معاً، بعد مطار ((هارتسفيلد أتلانتا)) الأمريكي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول خلال يونيو الجاري، فيما سجل مطار شيكاغو أوهير الدولي الذي جاء في المركز الثالث بعد مطار دبي نحو 4.577 ملايين مقعد، ثم مطار ((دالاس فورت ورث الدولي)) نحو 4.73 ملايين مقعد.

وكان مطار دبي الدولي قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري 15.24 مليون مقعد (30.48 مليوناً في الاتجاهين)، ويتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وخلال العام الماضي استقبل المطار 92.3 مليون مسافر، في أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.

يسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.