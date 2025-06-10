مطار دبي يواصل صدارته العالمية في يونيو
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي، أكثر من 5 ملايين مقعد خلال يونيو 2025 (10 ملايين مقعد في الاتجاهين)، مقارنة بنحو 4.93 ملايين مقعد مجدول في يونيو العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 1.4%.
وجاء النمو في حجم السعة المقعدية في الوقت الذي يواصل فيه مطار دبي تسجيل معدلات أداء قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.
وذكرت ((أو إيه جي)) أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال يونيو الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار ((لندن هيثرو)) في المركز الثاني، مسجلاً أكثر من 4.1 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي، بنحو 3.54 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار سنغافورة 3.53 ملايين مقعد، ثم مطار إسطنبول 3.51 ملايين مقعد، وحلت على التوالي بعدها مطارات ((باريس شارل ديغول)) الفرنسي إسطنبول، وسيول، وفرانكفورت، و مطار هونغ كونغ والدوحة.
وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات ((الدولية والمحلية)) معاً، بعد مطار ((هارتسفيلد أتلانتا)) الأمريكي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول خلال يونيو الجاري، فيما سجل مطار شيكاغو أوهير الدولي الذي جاء في المركز الثالث بعد مطار دبي نحو 4.577 ملايين مقعد، ثم مطار ((دالاس فورت ورث الدولي)) نحو 4.73 ملايين مقعد.
وكان مطار دبي الدولي قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري 15.24 مليون مقعد (30.48 مليوناً في الاتجاهين)، ويتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.
وخلال العام الماضي استقبل المطار 92.3 مليون مسافر، في أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.
يسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.
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