شراكة بين مصرف عجمان و"أزيموت" لتعزيز إدارة الثروات بحلول استثمارية عالمية

شراكة بين مصرف عجمان و"أزيموت" لتعزيز إدارة الثروات بحلول استثمارية عالمية
وتجمع هذه الشراكة بين منصة الثروات المتنامية لمصرف عجمان وخبرة ((أزيموت)) العالمية في الاستثمار، ما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من أدوات الدخل الثابت من خلال منصة استثمارية عالمية مُدارة باحتراف.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: ((تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم فرص استثمارية مبتكرة، تلبي تطلعات عملائنا. وستسهم خبرة أزيموت في تعزيز عروضنا، وتمكين عملائنا من الوصول إلى حلول دخل ثابت عالمية متنوعة ومصممة وفقاً لأهدافهم)).
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف عجمان في التعاون مع مؤسسات دولية رائدة، وتعزيز محفظته من المنتجات الاستثمارية، التي تتمحور حول العميل، ومن خلال توفير حلول أزيموت في مجال الدخل الثابت يعزز المصرف مكانته بوابة لفرص استثمارية طويلة الأمد تحقق عوائد مدروسة ضمن أدوات واضحة ومنظمة.
وقال مارون جلخ، رئيس قطاع المؤسسات والتوزيع لدى ((أزيموت)) في أوروبا والشرق الأوسط: ((نحن سعداء بالتعاون مع مصرف عجمان لتقديم حلولنا الاستثمارية لشريحة أوسع من المستثمرين في دولة الإمارات. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتمكين العملاء، وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمحافظهم الاستثمارية، من خلال إتاحة الوصول إلى استراتيجيات أزيموت الرائدة، والحائزة جوائز في مجال الدخل الثابت)).
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة نمو مصرف عجمان، معززة نهجه في بناء شراكات نوعية، تسهم في تزويد المستثمرين بمنتجات عالمية عالية الجودة.
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