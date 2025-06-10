شراكة بين مصرف عجمان و"أزيموت" لتعزيز إدارة الثروات بحلول استثمارية عالمية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مصرف عجمان عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة ((أزيموت (DIFC))) التابعة لمجموعة أزيموت العالمية لإدارة الأصول (Azimut Group)، بهدف توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء إدارة الثروات.

وتجمع هذه الشراكة بين منصة الثروات المتنامية لمصرف عجمان وخبرة ((أزيموت)) العالمية في الاستثمار، ما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من أدوات الدخل الثابت من خلال منصة استثمارية عالمية مُدارة باحتراف.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: ((تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم فرص استثمارية مبتكرة، تلبي تطلعات عملائنا. وستسهم خبرة أزيموت في تعزيز عروضنا، وتمكين عملائنا من الوصول إلى حلول دخل ثابت عالمية متنوعة ومصممة وفقاً لأهدافهم)).

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف عجمان في التعاون مع مؤسسات دولية رائدة، وتعزيز محفظته من المنتجات الاستثمارية، التي تتمحور حول العميل، ومن خلال توفير حلول أزيموت في مجال الدخل الثابت يعزز المصرف مكانته بوابة لفرص استثمارية طويلة الأمد تحقق عوائد مدروسة ضمن أدوات واضحة ومنظمة.

وقال مارون جلخ، رئيس قطاع المؤسسات والتوزيع لدى ((أزيموت)) في أوروبا والشرق الأوسط: ((نحن سعداء بالتعاون مع مصرف عجمان لتقديم حلولنا الاستثمارية لشريحة أوسع من المستثمرين في دولة الإمارات. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتمكين العملاء، وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمحافظهم الاستثمارية، من خلال إتاحة الوصول إلى استراتيجيات أزيموت الرائدة، والحائزة جوائز في مجال الدخل الثابت)).

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة نمو مصرف عجمان، معززة نهجه في بناء شراكات نوعية، تسهم في تزويد المستثمرين بمنتجات عالمية عالية الجودة.