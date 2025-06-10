موجة من الهجمات الخبيثة تستهدف إنترنت الأشياء

اكتشف باحثون في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) التابع لكاسبرسكي استهداف مجموعة من أجهزة إنترنت الأشياء بإصدار جديد من شبكة (Mirai botnet) الخبيثة. وتركزت أغلبية الأجهزة التي تعرضت للهجوم في الصين، ومصر، والهند، والبرازيل، وتركيا وروسيا. تظل برمجية (Mirai) من أبرز التهديدات في مجال إنترنت الأشياء خلال عام 2025، ويرجع ذلك إلى استغلالها الواسع لبيانات تسجيل الدخول الضعيفة والثغرات الأمنية غير المصححة، مما يتيح لشبكة بوتات واسعة النطاق شنّ هجمات حجب الخدمة الموزعة، وسرقة البيانات، وغيرها من الأنشطة الخبيثة. وتشير أبحاث كاسبرسكي إلى وقوع 1.7 مليار هجمة على أجهزة إنترنت الأشياء (تتضمن الهجمات بواسطة Mirai) من 858,520 جهازاً عالمياً خلال عام 2024. وقد انطلق 45,708 هجمات على أجهزة إنترنت الأشياء (تتضمن الهجمات بواسطة Mirai) من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024، أي بزيادة قدرها 54% مقارنة بعام 2023.

أنشأت كاسبرسكي مصائد خاصة لمخترقي الشبكات لأجل دراسة هجمات أجهزة إنترنت الأشياء، ومعرفة طريقة تنفيذها ومنعها. وتعرف هذه المصائد بأنها أجهزة وهمية تستخدم لجذب المهاجمين وتحليل أنشطتهم. وقد اكتشفت كاسبرسكي في هذه المصائد استغلال المهاجمين للثغرة الأمنية (CVE-2024-3721) لنشر أحد البوتات، وقد تبين أنه إصدار معدل من شبكة بوتات Mirai الخبيثة. ويطلق مصطلح شبكة البوتات على شبكة من الأجهزة المخترقة المصابة ببرمجيات خبيثة لتنفيذ أنشطة خبيثة منظمة بإشراف وسيطرة المهاجم.

وركزت الهجمات في هذه المرة على أجهزة تسجيل الفيديو الرقمية، فهذه الأجهزة من العناصر الأساسية لأنظمة الأمن والمراقبة ضمن قطاعات متعددة. فهذه الأجهزة تسجل لقطات من الكاميرات لمراقبة المنازل والمتاجر والمكاتب والمستودعات، كما تُستخدم في المصانع، والمطارات، ومحطات القطارات، والمؤسسات التعليمية، لتعزيز السلامة العامة وتأمين البنية التحتية الحيوية. لذلك لا يقتصر ضرر الهجمات على أجهزة التسجيل الرقمية على انتهاك الخصوصية فحسب، وإنما قد يستخدمها المهاجمون كنقاط دخول للتسلل إلى شبكات أوسع، ونشر البرمجيات الخبيثة، وإنشاء شبكات بوتات لشن هجمات حجب الخدمة الموزعة، كما حدث مع هجمات برمجية Mirai.

يتضمن البوت المكتشف في أجهزة تسجيل الفيديو الرقمية آليات كشف وتجنب بيئات الآلات الافتراضية والمحاكيات، التي يستخدمها الباحثون الأمنيون لتحليل البرمجيات الخبيثة. تعتمد البوتات على هذه الآليات لتفادي الاكتشاف والتحليل، فيتسنى لها العمل بسرية أكبر، ويستمر نشاطها في الأجهزة المصابة لمدة أطول.

يعلّق أندرسون لايت، باحث أمني في فريق GReAT التابع لكاسبرسكي على الأمر قائلاً: ((جرت مشاركة الكود المصدري الأصلي لشبكة بوتات Mirai على الإنترنت منذ قرابة عقد من الزمن، وقد عملت مجموعات مختلفة من المجرمين السيبرانيين على تكييفه وتعديله منذ ذلك الحين لإنشاء شبكات بوتات واسعة النطاق، تركز أساساً على شن هجمات حجب الخدمة الموزعة والاستيلاء على الموارد. وأسهم استغلال الثغرات الأمنية المعروفة في أجهزة إنترنت الأشياء والخوادم التي لم تخضع للإصلاح، والاستخدام الواسع للبرمجيات الخبيثة التي تستهدف أنظمة لينكس، في زيادة عدد البوتات التي تزحف في الإنترنت بحثاً عن أهداف جديدة لإصابتها. لقد حددنا بعد تحليل المصادر العامة أكثر من 50,000 جهاز تسجيل فيديو رقمي مكشوف على شبكة الإنترنت، مما يشير إلى وفرة الفرص أمام المهاجمين لاستهداف الأجهزة غير المحدثة بالإصلاحات والمعرضة للخطر)).

ينبغي للمستخدمين اتباع النصائح التالية لتقليل خطر إصابة أجهزة إنترنت الأشياء بالبرمجيات الخبيثة:

. تغيير بيانات تسجيل الدخول الافتراضية، واستخدام كلمات مرور قوية ومميزة.

. التحديث المنتظم لبرامج تشغيل أجهزة تسجيل الفيديو الرقمية لمعالجة الثغرات المعروفة.

. تعطيل خيار الوصول عن بعد إذا لم يكن ضرورياً، واستخدام شبكات خاصة افتراضية آمنة للإدارة.

. تشغيل أجهزة تسجيل الفيديو الرقمية على شبكات معزولة.

. مراقبة الشبكة بحثاً عن حركة مرور غير اعتيادية واكتشاف أي مخاطر محتملة للاختراق.