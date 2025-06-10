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ولي العهد بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى: ونمضي بالعز والفخر

ولي العهد بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى: ونمضي بالعز والفخر

2025-06-10 05:14:45
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

ونشر ولي العهد صورة عبر انستغرام معلقا عليها: "ونمضي بالعز والفخر".

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