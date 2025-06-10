مطارات دبي تستقبل الحجاج بالورود والهدايا

استقبلت مطارات دبي صباح اليوم أولى وفود الحجاج وبعثة الحج الرسمية لحكومة دبي الذين وصلوا إلى أرض الوطن بسلامة الله ورعايته عبر مطار دبي الدولي، بعد أن أتموا فريضة الحج، وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل بالورود والهدايا والسعادة من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطارات دبي، وخصصت الإدارة العامة للهوية وشوؤن الأجانب في دبي لهذه المناسبة ختماً خاصاً حمل عبارة (الإمارات ترحب بعودة الحجاج).

وكان في طليعة مستقبلي الحجاج أحمد المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات، الذين اطمأنوا على سلامة الحجاج وأعضاء البعثة الرسمية لحكومة دبي، والبالغ عددهم (81) حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي.

وعبّر الحجاج عن سعادتهم الغامرة بإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، وأداء فريضة الحج، مقدمين بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر، كما وجهوا الشكر للطاقم الإداري للبعثة على حسن التنظيم والمتابعة الحثيثة لضيوف الرحمن خلال أيام الحج.

وأشاد الحجاج بحسن التنظيم والتسهيلات المقدمة لهم منذ لحظة مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدين أن كافة الإجراءات سارت بسلاسة ويسر بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المنظمة، وحرصها على راحة الحجاج وطمأنينتهم في كل مراحل الرحلة، كما أثنوا على مستوى الخدمات المقدمة، من الإرشاد والتوجيه والرعاية الصحية واللوجستية، ما ساهم في تمكينهم من أداء مناسك الحج في أجواء من السكينة والروحانية التامة.