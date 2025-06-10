وزير (الشؤون) تؤكد حرص الكويت على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي

نيويورك - 10 - 6 (كونا) -- أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان مشاركتهم الكاملة في مسيرة التنمية بما يعكس التزامها الراسخ بالاتفاقيات الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزير الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الاثنين قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة والذي يعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 يونيو الحالي.

وقالت الحويلة إن مؤتمر هذا العام الذي يعقد تحت عنوان (تعزيز الوعي العام بحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الاجتماعية) يعد "منصة دولية محورية" لمناقشة التقدم والتحديات وتبادل الخبرات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد أهمية دمج هذه الفئة في برامج التنمية الاجتماعية وتعزيز دورها الحيوي في بناء المجتمع.

وأوضحت أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تشمل التمويل المبتكر لبرامج الإعاقة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية وحقوق السكان الأصليين ذوي الإعاقة مبينة أن تلك الموضوعات تعكس حرص المجتمع الدولي على تطوير سياسات مبتكرة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.

وعلى صعيد متصل أشارت الوزير الحويلة إلى الاجتماع العربي التنسيقي لمؤتمر الدول الأطراف برئاسة مملكة البحرين الذي عقد أمس الاثنين معتبرة إياه "خطوة استراتيجية مهمة" لتنسيق المواقف العربية وتوحيد الجهود وتعزيز الدور العربي المشترك خلال المؤتمر.

ولفتت إلى أن جدول الأعمال العربي يركز على مستجدات تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (2023 - 2032) وإعلان (عمان - برلين) الصادر عن القمة العالمية للإعاقة 2025 إلى جانب تعزيز التعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.

وجددت التأكيد أثناء الاجتماع على أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما استعرضت آخر المستجدات والتطورات على الصعيد الوطني لا سيما ما يتعلق بالالتزام بإعلان عمان-برلين حول شمولية الدمج.

ولفتت إلى إطلاق دليل الكويت للإعاقة في مايو الماضي بعد مشاورات مع ذوي الاختصاص من البلاد والمنظمات الأممية منها منظمة الصحة العالمية والتي "تبنت المنهج الشامل الذي لا يعتمد فقط على الجانب الطبي".

وذكرت أنه تجري الآن مراجعة شاملة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت ليكون متماشيا مع الملاحظات ومتناسقا مع الاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى تشكيل اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المحلية ممثلة من جميع الجهات الحكومية والهيئات المتعلقة وذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول البند الأول للاجتماع المتعلق بالتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية 2025 أعربت الحويلة عن دعمها لكل جهود دولة قطر التي تستضيف المؤتمر المقرر عقده في الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم آملة نجاح هذه الفعالية المهمة.

واعتبرت أن الاستثمار في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنزلة استثمار في المستقبل ويسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مؤكدة مضي الكويت قدما في تعزيز أطر الحوكمة والتشريعات التي تضمن حياة كريمة ومشاركة فاعلة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وثمنت الحويلة الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا الشأن مؤكدة عزم البلاد مواصلة التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية لضمان مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافا. (النهاية) ع س ت / م ع ك